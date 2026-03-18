Александр Золотов: Лучшие инженеры РТРС из регионов ПФО получат шанс работать в Москве

Конкурс профмастерства «Лучший по профессии» среди инженерно-технических работников РТРС, открывшийся сегодня в Казани, позволит выявить лучших специалистов и поможет им в дальнейшем профессиональном росте.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель гендиректора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Александр Золотов.

«Кадры – одна из главных проблем, которые стоят перед нами. Мы стараемся привлечь на работу молодых, энергичных специалистов. <…> Конкурс – возможность увидеть лучших специалистов, оценить их, обеспечить для них дальнейший рост. Мы рассматриваем специалистов в филиалах с точки зрения перспективы их работы в Москве», – отметил он.

По словам Золотова, конкурс профмастерства помогает предприятиям отрасли подобрать кадры.

Конкурс среди 14 филиалов РТРС проводится в ПФО впервые. Его участников ждут теоретическая и практическая части.