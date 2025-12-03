Александр Хмелевский: «Серьезно готовимся к игре с «Трактором»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский в беседе с пресс-службой клуба поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Трактором».

Начало игры в Казани запланировано сегодня на 19:00 по московскому времени.

«Рабочие эмоции, серьёзно готовимся к игре. С «Трактором» всегда получаются интересные матчи, обе команды играют с акцентом на атаку. В составе соперника есть опытные и достаточно креативные нападающие, поэтому следует уменьшить время игры с шайбой в нашей зоне и стараться переводить её в зону атаки. Есть возможности для взлома обороны «Трактора». В числе прочего отрабатываем игру в неравных составах. Реализация наладится – всё придёт через работу», – сказал Хмелевский.