Александр Тыгин: Закон должен быть одинаков для ТСЖ и управляющих компаний

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Начальник Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин предложил законодательно урегулировать несколько аспектов в сфере ЖКХ. Об этом он рассказал на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Тыгин оценил работу единого расчетного центра на базе «Татэнергосбыта», преимуществом которого является единый платежный документ. ЕРЦ позволяет потребителям получать информацию по всем услугам, автоматически распределять суммы, поступающие в счет оплаты.

Кроме того, центр обеспечивает единые порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг, схему обслуживания, стандарт работы по снижению дебиторской задолженности населения.

«ЕРЦ стал хранителем огромной базы данных. Мне кажется, это достояние республики нужно развивать. Мы бы очень хотели, чтобы это было законодательно урегулировано. По сути, это региональный оператор учета. Если это будет законодательно урегулировано, то появятся процедуры его регламента. Сразу уйдет половина вопросов – договор станет публичным, все услуги определены. Если мы совместно этого добьемся, то это будет шаг вперед», – заявил Тыгин.

По его мнению, в ЕРЦ еще можно добавить ведение бухгалтерского учета всех управляющих компаний. «Сегодня мы не знаем, что происходит в учете ТСЖ. По каждому ТСЖ поступает огромный объем жалоб: “Куда идут наши деньги?” И мы не знаем, что происходит с анализом по содержанию общедомового имущества в тех организациях, где учет энергосбыта не ведется. У нас 18% управляющих компаний ведут его самостоятельно», – отметил спикер.

Он убежден, что «закон должен быть одинаков для всех субъектов – ТСЖ и управляющих компаний». «Сейчас получается, что мы законодательно с разных игроков коммунальных услуг по-разному требуем. Надо приводить к единообразию. У ТСЖ должны быть такие же правила, как у управляющих компаний. Например, получение лицензии, обучение персонала, его аттестация», – подчеркнул начальник Государственной жилищной инспекции РТ.

Директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов добавил, что компания обслуживает более 1,9 млн физических лиц и 45 тыс. юрлиц. Она занимает 82% рынка по начислению платежей за ЖКХ и 83% рынка поставки электроэнергии.

«В среднем в месяц к нам поступает 2 млн платежей по жилищно-коммунальным услугам на сумму более 5 млрд рублей. Средства перечисляются поставщикам услуг. 64% платежей приходится на коммунальные услуги и перечисляются ежедневно ресурсоснабжающим организациям, 30% – на жилищные услуги, 6% – оператора капремонта», – сообщил он.

По словам спикера, сегодня компания обслуживает 82% жилого фонда республики, остальные 18% рассчитываются управляющими организациями самостоятельно или через расчетные центры.

Создание единого расчетного центра началось в 2017 году. Пилотный проект стартовал в Зеленодольском районе, затем проводились работы по объединению разрозненных баз данных расчетных центров 43 муниципалитетов. В декабре 2019 года ЕРЦ был присоединен к «Татэнергосбыту».