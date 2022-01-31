Александр Тыгин: «Вопрос мусора нуждается в переосмыслении, его стало слишком много»

Александр Тыгин: «Совершенно понятно, что страна пришла к тому моменту, когда вопрос мусора нуждается в переосмыслении, его стало слишком много»

Фото © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«В Казани соберется Ассоциация Поволжских законодателей»

- Мы хотим начать беседу с разговора о «мусорной» реформе. Это очень острая и актуальная тема для многих регионов, и для Татарстана в том числе. Какие законодательные проблемы в ней сегодня, и что нужно устранить в ближайшее время, в ближайшие месяцы?Какая работа ведется в Госсовете РТ?

- В Госсовете РТ шестого созыва впервые в истории республики сформирован комитет, нацеленный на решение инфраструктурных задач, в том числе на решение вопросов, связанных с ТКО, ЖКХ, строительством и развитием дорог. И одним из первых, серьезных направлений, которое перед нами поставили руководители республики, является изучение хода реформы обращения с отходами. В информационном поле существует множество тезисов и для всех они разные. Для населения реформа ТКО имеет свое лицо. Это определенное увеличение платежа. Для предпринимателей это совершенно другое, они сейчас получили счета по нормативам. Если говорить о бюджетных учреждениях, то там забирался мусор по звонку при наполнении контейнера. Недавно мы были в Набережных Челнах на мероприятии с предпринимателями. Они сообщили, что сумма выросла в разы, потому что норматив не подразумевает звонка.

- Контейнер может быть и пустым, и переполненным?

- Он может быть любым. Мне кажется, в любой реформе мы не должны забывать о цели. Совершенно понятно, что страна пришла к тому моменту, когда вопрос мусора нуждается в переосмыслении, его стало слишком много. Он появился на наших улицах, промышленные предприятия стали вести себя по-другому, экологическая повестка стала другой. Нельзя оторвать вопрос ТКО в целом от экологической повестки и культуры.

На этот вызов реформа ТКО пытается дать ответ. В стратегии самой реформы, наверняка, тоже есть вопросы. Поэтому в течение года два комитета нашего Госсовета — комитет по экологии и инфраструктурный комитет вместе с министерствами и муниципалитетами провели анализ реализации реформы. И мы пришли к выводу, что более десятка вопросов нуждается в переосмыслении. Это даже не вопросы, а десяток законодательных тезисов. Работа проделана, о ней доложено руководству республики.

Нами найден инструмент. В первом квартале этого года в Казани по решению нашего Президента соберется Ассоциация Поволжских законодателей. Все законодатели нашего округа вместе с полпредом планируют здесь собраться. В повестке дня — реформа ТКО. Какие законодательные решения должны быть? Что мы должны пересмотреть? Коллегиальное обращение представителей более десяти регионов должно уйти в федеральный центр. Такой консолидированный подход позволит более уверенно достучаться до федеральных органов власти.

«На сегодня технологии сортировки на заводе позволяют автоматически сортировать мусор, не имея даже разных контейнеров на площадке. А ведь разные контейнеры – это уже две машины» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

- Изучали ли Вы опыт решения проблемы в других странах?

- Как показывает мировой опыт, далеко не все страны согласны с тезисом необходимости раздельного сбора мусора. На сегодня технологии сортировки на заводе позволяют автоматически сортировать мусор, не имея даже разных контейнеров на площадке. А ведь разные контейнеры – это уже две машины. А если не две, а три? Представляете наши исторические контейнерные площадки во дворах Казани? Или давайте возьмем самую дальнюю деревню. Вы доедете до нее, заваленной снегом зимой, или весной по грязи? Откровенно говоря, у нас есть четкая цифра, сколько контейнерных площадок на сегодня не имеют твердого подъезда, где, согласно всем санитарным нормам, невозможно забрать мусор. Ладно зимой, но и летом, когда идёт дождь, тоже. Твердое покрытие — далеко не реальность для каждого населенного пункта. Это тоже ключевая история.

Законодатель, не очень глубоко вникнув, сразу закрепил контейнерную площадку, как самый низовой элемент инфраструктуры, за владельцем земли. Формулировка: кто владеет земельным участком, тот отвечает за контейнерную площадку. Хорошо. А если эта территория между двух девятиэтажек не размежевана, кто тогда отвечает? По закону — муниципалитет. Но почему муниципалитет должен содержать эту контейнерную площадку, если ей пользуются, например, сто семей? Они платят, у них договор с регоператором, но какое отношение имеет местный бюджет?

Государственные финансы – это не финансы с Луны. Это деньги с нашего подоходного налога, с налога наших предприятий. Это не чужие деньги. Это деньги, которые мы можем потратить на детский сад, дорогу. Начиная с самого низкого тезиса, и двигаясь вперед, мы доходим до конечной цели реформы — реализации инвестиционных программ. Это тоже интересный вопрос. Все контракты подписываются сегодня по законодательству на десять лет. Сейчас мы за счет тарифов населения, за счет населения реализуем инвестиционную программу, строим новые объекты. Десять лет пройдут, мы объявим новый конкурс, так требует закон. Куда денутся эти новые объекты, созданные за счет населения? Перейдут новому собственнику? Ни в коем случае. А через десять лет после нового конкурса, если все объекты уже созданы, надо будет создавать новые?

- Появится другой игрок?

- Да. И мы своими руками создаем правовой казус. Мы сегодня создаем непубличную инфраструктуру. Совершенно не логично создать за частные деньги посреди города дорогу и потом говорить, что мы ей больше не будем пользоваться или пользоваться будем за плату. В данном случае это — безальтернативная история. В случае с платными дорогами мы говорим, что всегда должна быть бесплатная альтернатива. Вот десять правовых тезисов, которые региональный парламент Татарстана хотел вынести на обсуждение.

«Государственные финансы – это не финансы с Луны. Это деньги с нашего подоходного налога, с налога наших предприятий. Это не чужие деньги» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Право собственности на мусор – казус, его нет в законе»

- Каковы ключевые тезисы?

- Ключевыми будут вопросы инфраструктуры в полном объеме. Это принципиальные методы исчисления, и мы поднимали этот вопрос. Вопрос нормативов заложен в законодательство. Он имеет право на жизнь, его нельзя назвать несправедливым, потому что зачастую мы слышим претензии от бизнеса или бюджетных учреждений. В этой методологии совершенно неважно, где образовался мусор, все платят усредненную плату. Можно перейти на другую историю, четкий учет. Но тогда мы увидим другую ситуацию в пригородных поселках Казани, где платеж возрастет в десять раз. Для кого-то из конкретных учреждений он станет совершенно неподъемным, а где-то резко упадет. Где он упадет, «спасибо» никто не скажет. А там, где он в разы вырастет по объективным показателям, появится существенное общественное недовольство. Как это выстрелит? Кто возьмет на себя ответственность дать прогноз? Я бы не взялся.

Да, усредненность попахивает социализмом — всем поровну, но у нее есть дефект. Мы меняли институт ОДН в свое время по электричеству несколько раз. И каждый раз получали недовольных, у которых платеж увеличивался. И никогда не видели ни одного благодарственного письма, если плата уменьшилась хотя бы на копейку.

- Еще тезисы какие?

- Ключевой я вижу логику формирования инвестиционных программ. В Казахстане использовалась интересная схема обращения с ТКО и на наших глазах была отменена. Хотя, на мой взгляд, она очень успешна в европейских странах. Она формирует два потока: образование мусора и плату за мусор. Жители платят только за свой бытовой мусор, а не за упаковку. Более того, стоимость абсолютно каждой упаковки уже прописана в законе, ее утилизацию уплатил сразу производитель. Задача жильца — только положить мусор в нужный бак. Надо отдать должное, немцы необычайно суровы в своем законодательстве, в его исполнении. Если вы перепутаете бак, то получите большой штраф, и его заплатите. Мы изучали опыт Мордовии, где регоператором является немецкая компания «Ремондис». Эта компания обслуживает Франкфрут-на-Майне и много других немецких городов. Мы имели возможность увидеть всю экономику, весь оборот, методологию работы с мусором. Это совершенно другая цена вопроса. Следующий тезис самый важный. Если мы внедряем раздельный сбор, раздельную транспортировку и переработку, то где взять источники? Мы понимаем, что Российская Федерация не имеет вторичные ресурсы в экономической составляющей.

Важен и следующий тезис. Я, как выпускник юрфака, не вижу ни один документ, который дает четкую информацию по праву собственности на мусор. Когда он в моем ведре лежит, это чей мусор? Мой или уже регоператора? Если он мой, то я могу его взять и положить куда мне нравится. Но если вы этот мусор куда-то положите не туда, получите штраф. Это не совсем ваша собственность, которой вы можете распоряжаться, как угодно. В то же время, если мы складировали мусор на контейнерных площадках, и какой-то предприниматель выбрал весь полиэтилен, то он на сегодня не получит никаких санкций. Право собственности – казус, его нет в законе. Это не очень красивая история, но она ключевая.

«Если все эти накопленные на полигонах тонны мусора по умолчанию не только ответственность регоператора, но и его право им распоряжаться. А это совершенно другая история» Фото: © ИА «Татар-информ»

Если все эти накопленные на полигонах тонны мусора по умолчанию не только ответственность регоператора, но и его право им распоряжаться. А это совершенно другая история. Тогда есть смысл строить завод, потому что этот мусор никто в макулатуру не сдаст. В Германии никто не додумается принести макулатуру в точку приема. Вы обязаны сдать все бесплатно, потому что это уже не ваше. К примеру, вы обязаны довезти старый диван до того места, где его в городе принимают. Эти вопросы будут тоже в повестке. Много вопросов на уровне Правительства России, в виде постановлений, и нужно искать нормальный путь их решения для республики. У нас специфическая, уже состоявшаяся экономика, свой уклад. К примеру, возьмем бестарный способ вывоза мусора, когда в своем мешке можно сразу загрузить его в мусоровоз. Сколько раз должен проехать мусоровоз по этой улице? Вы же точно время должны знать, ведь не будете стоять на 20-ти градусном морозе с пакетом. А если вы его положите возле своего дома? Вокруг Казани десятки сел, та же самая Константиновка. Если следовать закону, то контейнерные площадки нужно ставить не ближе 20 и не дальше 100 метров от жилья. Так прописано в требованиях санитарных. На Константиновку сколько должно быть площадок не дальше 100 метров? И сколько их там есть всего?

- Десять?

- Должно быть десять, но на деле меньше. Это же тоже нарушение закона. Но этих мест там физически нет сегодня. И вариантов для других для сел в республике, кроме бестарных, нет. Если мы говорим о частном секторе, то сталкиваемся с другой проблемой — скошенной травой. Вы можете выкинуть скошенную траву? Нет, закон этого не разрешает делать. И если вы это делаете, то нарушаете закон, вас могут привлечь к административной ответственности. Это не твердый коммунальный отход, вы его обязаны утилизировать самостоятельно. Многие люди, имеющие загородное жилье, косят траву раз в неделю, и не один мешок. Во всех поселках около городов вы видим, сколько мешков лежит. А осенью, когда садоводы начинают обрезать деревья? Это куда девать — в овраг? Далеко не каждый закажет контейнер, бункер, и вывезет такой мусор.

До 80% морфологии мусора вокруг Казани и других крупных городов составляют строительные отходы. Строительный мусор на сегодня законодательно не регулируется вообще. Считается, что это мусор юрлиц, и его нужно везти на полигон. Это тема бесконечная, достаточно интересная.

«Транспортная составляющая в тарифе по регионам занимает до 80%»

- Предлагаю вернуться к вопросам инфраструктуры. У нас есть региональный оператор в республике, который работает несколько лет. Как вы оцениваете ту работу, которая им проведена по организации межмуниципальных полигонов?

- Вопрос хороший, но мы работу не оцениваем. Моя задача — внимательно следить, нет ли законодательных препятствий для работы регионального оператора. Ключевой вопрос здесь – технологии. А промежуточный – все площадки, требующие выгрузить мусор, переформировать и его дальше использовать. Все это отражено в республиканской схеме. Мы говорим об утилизации путем сжигания, для получения электроэнергии, о захоронении и разделении. Эта концепция должна быть полной, но она в полной мере в настоящее время не реализована. Исходя из этого экономические этапы становятся нерентабельными. Выгрузили, вывалили. Куда вы это потом все дели?

Маленькие мусоровозы съезжаются на промежуточные площадки, выкладывают мусор в более тяжелые мусоровозы, едут на полигон. Операция по выгрузке и загрузке колоссально расходна. Транспортная составляющая в тарифе по регионам страны занимает от 15 до 80%. В республике у регоператоров примерно треть их тарифа сидит в транспортных расходах. Дополнительная транспортная операция на сегодня технологически и экономически не обоснована. И нужно стараться, на мой взгляд, этих операций избегать. Вы собрали мусор на контейнерной площадке, желательно, чтобы он именно там же, в этом транспорте доехал до полигона. Такова экономика сегодня. Если мы благодаря сжиганию получим вторичный ресурс, который экономически целесообразен, то, безусловно, его надо делить. Однако на сегодня мы имеем загруженные полигоны Казани, на порядок более загруженные, чем это предполагалось.

«Мы говорим об утилизации путем сжигания, для получения электроэнергии, о захоронении и разделении. Эта концепция должна быть полной, но она в полной мере в настоящее время не реализована» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

- А почему? Ошибка расчетов?

- Это не ошибка расчетов, а несостыковка фактических сроков. В расчетах ошибки не было, жизнь внесла коррективы — финансовые и другие. Возможно будет корректировка в этой части, и полигоны малых городов вернутся в этот оборот. В принципе, это совершенно нормально, почему нет, если их емкость позволяет? Вопрос только бюрократический — лицензии, персонал, тарифы. Он тоже требует определенной раскачки.

- Мусоросортировочные комплексы в каком состоянии сейчас находятся?

- Мы возвращаемся к вопросу технологии экономики. Они находятся ровно в том состоянии, которое востребовано рынком. В Казани успешно работает станция на разъезде Восстания, на Левченко. Совершенно успешно работает, но в зависимости от конъюнктуры стоимости товара могут быть горы вторсырья. А в один момент они могут исчезнуть, например, как стекло. Его можно извлекать. Также и с полиэтиленом. Вообще, мы достаточно в сырьевом плане обеспеченная страна. И поэтому для нас переработка мусора в рыночном плане невыгодна. Если для России вопросы экологии доминантны, то нужно сразу определять источники дофинансирования этой отрасли. На мой взгляд, совершенно бессовестно будет всю экологическую повестку переложить на жильцов. Корректнее ставить вопрос по-другому — за счет чего мы должны переработать мусор, чтобы не делать жизнь своих потомков на этой земле невыносимой?

- Еще один вопрос об инфраструктуре — у нас будет мусоросжигательный комплекс? Когда он появится?

- Я к этому отношусь, как к технологическому процессу, исходя из исчерпывающих знаний. В технологической цепочке современности утилизация таким образом неизбежна. У специалистов остается вопрос — какая часть мусора должна трансформироваться в электроэнергию? Тот же «Ремондис» считает это одним из эффективных направлений, но между тем, в самой Германии активно развивают и параллельные вещи, технологию компостирования. Они существуют параллельно, решаются вопросы упаковки, переработки. Весь вопрос — какой технологией воспользоваться? Людей беспокоит вопрос безопасности объекта, как будет работать комплекс через пять лет, где гарантия, что вовремя заменят фильтр дымоудаления? Как сделать, чтобы общественный и государственный контроль были эффективными? С другой стороны, если мы говорим о площадке в районе Осиново, то с точки зрения экологической нагрузки, на утилизирующий завод приходятся ничтожные показатели.

«На мой взгляд, совершенно бессовестно будет всю экологическую повестку переложить на жильцов. Корректнее ставить вопрос по-другому — за счет чего мы должны переработать мусор» Фото: © ИА «Татар-информ»

«Рост тарифов на 2022 год будет в пределах инфляции»

- Давайте перейдём к вопросам о тарифах. На одном из заседаний в Госсовете РТ вы сказали, что должен произойти полноценный законодательный переход сферы ТКО из жилищной в коммунальную. Для чего это нужно и как это повлияет на тарифы?

- У законодателей, безусловно, логика была. Раньше строка «мусор, содержание контейнерной площадки, дворника, который следит за чистотой» всегда была жилищной услугой, входила в этот раздел счета. А жилищный кодекс и постановление № 354 жилищные и коммунальные услуги разделяют принципиально. Это два разных направления. Стоимость коммунальных услуг регулируются тарифным комитетом. Жилищные услуги предоставляются населению по договору с управляющей компанией. Правовая природа этих двух услуг различна.

В качестве самого простого примера приведу долгосрочные договоры. Они до реформы были подписаны еще на ТБО, и действуют до сих пор. И самое интересное, что с точки зрения права оснований для их расторжения нет. Нюансов много возникает с исполнением таких сделок. Мы с вами знаем, сколько получили тепла, уже в каждом доме стоят приборы, регуляторы. Соотнося это с ТКО фактический мусор никто не считает.

- Как скоро это может произойти?

- Как любая стандартная реформа, это вопрос займёт два-три года от старта. Думаю, что в ближайшее время. И вообще мы видим очень серьезные новации, к которым федеральный центр двигается. На основании постановления Правительства региональный оператор проводит торги, предлагает цену. Если торги состоялись, то это цена контракта, если никто не заявился, регоператор обязан делать это сам. В марте прошлого года вышло постановление, где дали определенные штрихи, требования к этому процессу — что можно и что нет. Позиция регулятора республики и нас, в данном случае как профильного комитета, заключается в том, что этот вопрос должен быть подконтролен регулятору от начала до конца, чтобы регулятор ясно понимал, как складываются затраты. И, соответственно понимая, анализируя, имел возможность влиять.

- Тарифы по транспортировке ТКО сейчас в регионе ненормированные. В дальнейшем Госкомитет РТ по тарифам планирует установить единый тариф. Когда это случится и как скажется рынке?

- В ближайшее время. На федеральном уровне мы видим изменение подхода Государственной Думы к профильным вопросам жилищного хозяйства. В чем они состоят? Сформирован совершенно новый комитет - комитет по ЖКХ и строительству. В принципе, он аналогичен структуре исполнительной власти. У нас в республике также есть комитет ЖКХ и строительства и Министерство строительства и ЖКХ. Это принципиальный вопрос, потому что сначала мы строим всю инфраструктуру, потом ее эксплуатируем. Если мы все-таки достучимся и законодательно закрепим регулирование транспортной составляющей внутри тарифа, то увидим изменения. Регулятор страны в разных регионах, у разных операторов одномоментно, получит экономику вопроса по 80 субъектам. Появится колоссальная база для сравнения эффективности. Мы получим так называемую большую базу, которая подталкивает к управленческим решениям, и мы увидим действительно объективную цену, у меня сомнений нет.

«Тариф – это всегда кошелек потребителя, а инвестпрограмма - это бюджет коммунального предприятия. И тут колоссальный разрыв совершенно точно виден» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

- Насколько близка это перспектива?

- Это вопрос ближайшей перспективы.

- Хотелось бы в целом о тарифах поговорить. В целом по тарифам в этом году какие будут новшества? Какие тарифы могут еще поменяться?

- Сейчас мы имеем завершенную тарифную работу, тарифы опубликованы. Это все этапы — первое и второе полугодие. Регулятор республики остался в законодательных и инфляционных рамках для каждого муниципалитета в отдельности. Если тарифы идут выше предельно допустимого, то муниципалитеты должны быть готовы к компенсации этих расходов. Такие подушки законодателем заложены. Пока мы говорим о росте тарифов на 2022 год в пределах инфляции. Когда мы говорим о тарифах, я бы не упускал из виду две составляющие. Тариф – это всегда кошелек потребителя, а инвестпрограмма - это бюджет коммунального предприятия. И тут колоссальный разрыв совершенно точно виден. Источники, находящиеся в кошельке потребителя на сегодня, не в состоянии покрыть все инвестпрограммы, которые коммунальщикам нужны. На тарифной коллегии выступал представитель казанского «Водоканала», говорил об износе, количестве аварий. Статистика позволяет руководителям наших коммунальных предприятий бить во все колокола, говоря о том, что время прохождения точки невозврата уже близко, либо мы ее уже прошли. Как правило, все было создано в советские годы и пора это состояние переосмыслить. Мое сугубо личное мнение: все, что связано с жилищно-коммунальным хозяйством, это не всегда эффективный бизнес. Поскольку сопряжен с социальными вопросами. В этом вопросе необходимо государственное участие или бюджетная поддержка. Там, где есть возможность возврата этих источников, можно рассматривать их, как инвестсоставляющие.

- Вы предложили разделить коммунальные услуги для индивидуальных и многоквартирных домов. В чем идея и для чего это нужно? Что это новшество даст жильцам?

- Мы этот тезис озвучили на одном из комитетов. Сказали о том, что наше профильное подразделение парламента сложившимся положением дел очень обеспокоено. Чем конкретно? Попыткой в данном случае одной расческой расчесать проблематику частного сектора и многоквартирных домов. Инфраструктурно это совершенно разные истории. И сегодня они одними и теми же нормативными актами регулируются. Простейшая вещь – уборка придомовых территорий многоквартирных домов, где каждый платит по своей квитанции за содержание дворника. Но кто чистит деревню? Далеко не всегда муниципалитет поселковый с этим справится. А если мы сегодня заглянем в бюджеты поселков республики и увидим там строчку «уборка», в том числе снега, то не все из нас будут воодушевлены. С другой стороны, эта территория прямо перед домом, ее сложно разделить даже, чья она? Еще есть вопросы освещения, вывоза того же мусора, и совершенно понятно, что здесь усреднение не даст эффективности. Люди у нас, живущие в частном секторе, много претензий высказывают. Почему там так, а у нас так? Много звучит вопросов «почему»? Мы себе в план работы на 2022 год включили этот вопрос, чтобы погрузиться в него детально. У нас около десяти депутатов, и мы будем выходить с инициативой в федеральный парламент о том, что все-таки оговорки для ИЖС безусловно какие-то нужны. Прямо по конкретным параметрам, в том числе с возможностью соучастия. Здесь внушает определенный оптимизм проект нового закона «О местном самоуправлении», в нем появился новый раздел. Мне, как бывшему главе, он внушает позитив. Речь идёт об участии граждан в решении тех или иных вопросов, в том числе через институт самообложения.

«Цель власти в любом вопросе – удовлетворение запросов населения» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Нужна жесткая позиция регулятора в стоимости проезда»

- От темы жилищно-коммунального хозяйства хотелось бы перейти к транспорту. У нас в республике в последние годы в целом ряде городов были серьезные проблемы с общественным транспортом. Доходило до кризиса, когда фактически останавливались перевозки. В чем корневая причина такого явления? Что все-таки можно сделать? В каком направлении надо идти, чтобы этот вопрос разрешить? Вы работали главой в Зеленодольске, и в этом смысле – практик.

- Зеленодольску повезло. В нем транспортным вопросом занимается один из городских патриотов. В Зеленодольске транспортной проблемы нет, и, надеюсь, не будет. Но мы ведь говорим с вами о системности. Безусловно, ваши наблюдения очень сложно оспорить, хотя мне, как республиканскому служащему, наверное, со всеми эмоциями хотелось бы вам доказать, как все хорошо. Правде надо смотреть в глаза, и определенные признаки системности в проблемах есть. Они, действительно, имеют место в некоторых муниципалитетах. В чем же вопрос? На мой взгляд, нужна жесткая позиция регулятора в стоимости проезда.

- Этот разговор мы слышим несколько десятилетий. Транспортники говорят, что тариф не позволяет возить за эти деньги. А что делать?

- Я работал не только в Зеленодольске, но и в Министерстве транспорта — заместителем министра по вопросам экономики и тарифообразования. И уже в тот период, работая заместителем министра, я был уверен, что с экономикой транспортных перевозок ситуация складывается не самым удачным образом для перевозчиков. Те шлейфы негативных последствий, которые наши транспортники описывали, уже мы видим.

Также есть вопросы в части безопасности подвижного состава, регулярности движения транспорта. Вопросы мы видим от наших избирателей. Вообще в наказах избирателей транспортная проблематика прослеживается со всеми признаками системности. Следующее — это количество маршрутов. Ведь по большому счету в любом муниципалитете маршрутная сеть формируется не по принципу «мне захотелось». Это наука, которая на практике позволяет определить, какова должна быть маршрутная сеть для конечной цели. Цель власти в любом вопросе – удовлетворение запросов населения. Если население удовлетворено, то оно в состоянии добраться из пункта А в пункт В. Во всех этих аспектах мы видим наличие той или иной системной проблемы. Мы понимаем, что вопрос связан исключительно с экономикой. Не в состоянии на сегодня жители республики заплатить ту цену, за которую потребитель может купить новые автобусы, обеспечить интервал каждые десять минут. Поэтому в целом вопрос в действующем законе закреплен как муниципальный, т.е. местного значения. Местные бюджеты не в состоянии даже таких серьезных городов, допустим, как Альметьевска и Нижнекамска, в полном объеме все решить. В новом проекте этот вопрос будет находиться в разделе «может быть закреплен законом субъекта». Сегодня министерство транспорта по поручению руководства республики ведет такую работу, и она достаточно серьезная. В Набережных Челнах одна картина, а в Нижнекамске — другая, в Зеленодольске — третья, в Чистополе — четвертая. Решение для каждого города индивидуально. Министерство транспорта, я думаю, все-таки проработает проблемно-системные решения.

- Кроме перевозок внутри городов существует проблема перевозок между городами. Буквально на днях информация прошла, что из Рыбной Слободы перестали ездить в Казань. Людям остается только такси и другие способы. С этим что делать? Это тоже проблема не одной Рыбной Слободы, но и других районов.

- Вопрос межмуниципальных перевозок в ведении Минтранса. Такие ситуации иногда возникают, и законодатели в тупике. Конкурс объявлен, а на него нет заявителей. В данном случае, понятно, что экономики близко нет, никто не хочет. Бывает, что в муниципалитете исходная маршрутная сеть не обслуживается, на нее уже нет подвижного состава. Мы эту проблему видим. В муниципалитете идут путем сокращения маршрутной сети и увеличения интервала. На межмуниципальных перевозках не так много людей. Для этих целей открывать маршрут, получать лицензию, проходить ежедневный осмотр… Просто ворох экономических издержек, который точно не будет покрываться пассажиропотоком. Это другая история, она может носить характер грантовый, индивидуальный, или путём взаимодействия муниципалитета с минтрансом решаться. Потому что это вопрос не системный. Это вопрос, характерный для конкретного муниципалитета.

«Необходимо сформировать жилой фонд для социального использования»

- Хотелось бы еще на одну тему поговорить. Во-первых, о газификации поселков для многодетных. В начале прошлого года вы озвучивали такую проблему, что на фоне почти полной газификации республики у нас есть такие белые пятна в виде поселков для многодетных, где есть проблемы с инфраструктурой инженерных сетей в целом, в частности с газом. Ситуация с тех пор как-то изменилась?





- Действительно, наш комитет, и наши коллеги из земельного комитета этим вопросом занимаются. Мы пришли к ряду выводов: более 40 тыс. участков распределено, и далеко не самая большая их часть освоена, то есть, на них не построены жилые дома. Сейчас строительство замерло. Почему? Не у всех многодетных есть возможности, не каждый возьмет кредит. Во-вторых, нет инфраструктуры. В сетевую компанию республики заявление подано, символическая сумма подключения уплачена, значит, электрические сети будут у вас на участке. Неплохо. Но на электрике дом не отопишь, дороговато. Поэтому вопросы с газом, дорогами и водой весьма серьёзные. На скидку цена вопроса без проектных исследований — под 50 млрд рублей. Такова стоимость инженерии для выданных участков.

Еще порядка 25-26 тыс. участков у нас на стадии оформления. Ежегодно около 5 тыс. семей добавляется в очередь, масштаб серьезный.

Федеральный законодатель вообще давал возможность ввести ограничения, чтобы не предоставлять земельные участки без инженерных сетей. Несколько субъектов такие законы приняли. Республика здесь более демократична, участки выделяются там, где идет освоение, муниципалитеты в рамках своих программ делают все, что могут. Абсолютно верно, что асфальтовые дороги не сразу нужны на стадии строительства. Важно обеспечение водой, электроэнергией и газом. Когда мы все эти проблемы с газом обобщили, то поняли, что все-таки нужны федеральные решения. Была такая федеральная инициатива, и она поддержана. Речь идет о догазификации 18 тыс. участков. На сегодня 9 тыс. участков уже в программу по республике включены, мы их видим в планах, на них есть финансирование, несколько миллиардов рублей. Но нужно четко понимать, что речь идет об объектах. Газ на участок смысла нет проводить, ведь под конкретный метраж дома ставится котел конкретной мощности. Поэтому принято решение нашим Президентом о финансировании внутридомовых, внутриучастковых расходов. От границы до дома и в дом, до котла, плюс-минус в районе 80 тыс. рублей. Порядка 190 млн рублей республика дотирует для ряда социальных категорий. Уверен, что рано или поздно в республике появится отдельная программа, потому что эта проблема действительно есть. Это даст серьезный толчок. Нам нужно помочь освоить эти участки, тогда у семей появится возможность жить в новых условиях. Считаю, что в республике нужно строить типовые, дешевые и хорошие дома. Думаю, что это правильная государственная задача.