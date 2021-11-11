Александр Тыгин предложил разделить коммунальные услуги для ИЖС и многоквартирных домов

Председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин предложил разделить коммунальные услуги для индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домов. Об этом депутат заявил сегодня на заседании парламентского комитета.

«Давно напрашивается вопрос о четкой дифференциации коммунальных услуг для ИЖС и МКД. На сегодня жилищное законодательство их усредняет. Мы должны поставить питьевую воду в село. Зачем? Ее никто у нас не просил, просят воду для хозяйственных целей, для полива. То, что мы ИЖС и МКД смешиваем в одно, — это точно неверно. Сегодня выпал первый снег, все ИЖС будут жаловаться на неубранный снег, отсутствие освещения на дорогах. Если мы понимаем, как двор убирают, жильцы платят. Мы понимаем, как улицы города убирают. А ИЖС как убирают? Никто не платит, ни одного контракта муниципального нет. И вода там другая», – отметил Тыгин.

Он добавил, что в сельской местности основной объем воды, потребляемой населением в летний период, расходуется для полива. При этом для доведения качества воды, получаемой из подземных источников, до нормативных значений необходимо устанавливать дорогостоящее оборудование доочистки. В этом случае стоимость воды для населения значительно увеличивается.

Депутат также предложил отражать источники водоснабжения в генплане как месторождение, что позволит ограничить использование данного участка для других нужд.

Как рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, в республике остаются неосвоенными 92 месторождения с общими запасами подземных вод около 1,4 млн куб. метров в сутки. Всего, по его словам, из 492 выявленных месторождений пресных подземных вод 359 относятся к питьевым.

В материалах к заседанию говорится, что в среднем по республике тариф на услуги водоснабжения составляет 26 рублей 11 копеек за кубический метр воды. Среди городских муниципальных образований минимальный тариф утвержден в Казани – 21 рубль 42 копейки за 1 куб. метр воды. Максимальный тариф утвержден в Альметьевском районе и составляет около 43 рублей за 1 куб. метр.

Среди сельских районов минимальный тариф утвержден по Кайбицкому району в размере 18 рублей 1 копейки, а максимальный ‒ в Тетюшском районе: 49 рублей 47 копеек за 1 куб. метр.

Дифференциация стоимости воды напрямую связана со способом ее добычи и подъема до потребителя, а также зависит от рельефа местности и применяемой технологии очистки.

«Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в санитарные нормы, предусмотрев возможность предоставления для сельского населения воды “условно-питьевой”, а для нужд приготовления пищи в индивидуальных жилых домах гражданам приобретать воду в пунктах розлива или устанавливать индивидуальные системы доочистки воды», – говорится в постановлении парламентского комитета.