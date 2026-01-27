Александр Тыгин: «Не хотите пускать газовиков домой? Вопросов нет – газа у вас не будет»

В первом месяце 2026 года в Татарстане резко увеличилось количество смертельных случаев, вызванных отравлением угарным газом. Трагедии зачастую связаны с небрежностью жильцов при использовании газовых приборов. Как обезопасить себя и что изменится в законодательстве для предотвращения катастроф – в материале «Татар-информа».





На брифинге в Кабинете Министров РТ обсудили резкий рост количества смертельных случаев, вызванных отравлением угарным газом

Фото: prav.tatarstan.ru

Восемь человек погибли от отравления угарным газом в 2026 году

За неполный месяц 2026 года от отравления угарным газом умерли восемь человек, сообщил заместитель гендиректора по производству компании «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.

Он уточнил, что большинство трагедий были связаны с небрежностью жильцов при пользовании газовыми приборами. По его словам, в Татарстане около 1,6 млн газифицированных квартир оснащены примерно 2,5 млн единиц газового оборудования. Несмотря на такое большое количество техники, чаще всего неприятности происходят с использованием водонагревательных устройств.

Рамис Саляхов уточнил, что большинство трагедий были связаны с небрежностью жильцов при пользовании газовыми приборами Фото: prav.tatarstan.ru

«На сегодняшний день наибольшую статистику по несчастным случаям получаем от применения проточных водонагревателей. Таковых у нас 215 тысяч единиц, расположенных в таких крупных городах, как Казань, Альметьевск, Бугульма. Все остальные города идут по нисходящей – там у нас таких печальных происшествий значительно меньше», – отметил он.

«Особую опасность представляет утечка угарного газа»

Первый замминистра строительства РТ Дамир Шайдуллин в свою очередь отметил, что правильная эксплуатация газового оборудования в многоквартирных домах – это не просто требование нормативных документов, а вопрос жизни и безопасности жителей.

Неисправность в одной квартире может угрожать безопасности десятков и сотен людей Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

«Особую опасность представляет утечка угарного газа – продукта неполного сгорания метана при недостаточном поступлении воздуха. Даже небольшая концентрация может вызвать отравление, а при длительном воздействии привести к летальному исходу. Статистика показывает, что большинство несчастных случаев, связанных с бытовым газом, происходит из-за нарушения правил эксплуатации оборудования», – отметил он.

Среди основных проблем Шайдуллин выделил неправильную эксплуатацию газового оборудования жильцами: самостоятельное вмешательство в работу приборов, отсутствие должного ухода за оборудованием и игнорирование профилактических проверок.

«В многоквартирных домах эти риски многократно возрастают из-за высокой плотности проживания. Неисправность в одной квартире может угрожать безопасности десятков и сотен людей», – добавил замминистра.

Дамир Шайдуллин отметил, что правильная эксплуатация газового оборудования в многоквартирных домах – это вопрос жизни и безопасности жителей Фото: prav.tatarstan.ru

Для устранения дефектов в Татарстане в 2026 году планируется провести капитальный ремонт инженерных сетей газоснабжения в 78 домах на сумму около 76 млн рублей. Ремонт вентиляций и дымоходов запланирован в 76 многоквартирных домах, на это направят 26 млн рублей.

Неисправность газового оборудования зачастую приводит к пожарам

Проблемы с эксплуатацией бытовых газовых приборов нередко приводят к пожарам и взрывам, предупредил замначальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РТ Олег Маринин.

Проблемы с эксплуатацией бытовых газовых приборов нередко приводят к пожарам и взрывам Фото: © Роман Владимиров / РИА Новости

По его данным, с 2023 года зафиксировано 100 возгораний, спровоцированных нарушениями норм пользования бытовой техникой, включая 13 взрывов.

«В результате произошедших случаев у нас погибло, к сожалению, 17 человек, из них двое детей. Травмы различной степени тяжести получили 47 человек, из них семеро детей», – добавил Маринин.

По данным Олега Маринина, с 2023 года зафиксировано 100 возгораний, спровоцированных нарушениями норм пользования бытовой техникой, включая 13 взрывов Фото: prav.tatarstan.ru

Он рассказал, что причины большинства инцидентов кроются в нарушении герметичности газовых трубопроводов, плохих соединениях шлангов, устаревании деталей и резких температурных изменениях при переносе газовых баллонов внутрь помещения зимой.

«В тех домах, где газ отключен, нет хлопков и угарного газа»

Начальник Государственной жилищной инспекции республики – главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин подчеркнул: с 1 марта 2026 года требования к эксплуатации газового оборудования станут строже. Специалисты будут обязаны проводить точные измерения уровня проветривания и давления в вентиляционной шахте.

Александр Тыгин напомнил, что с 1 марта 2026 года требования к эксплуатации газового оборудования станут строже Фото: prav.tatarstan.ru

«Акцент будет сделан на инструментальный замер. То есть если раньше нужно было просто убедиться, что шахта рабочая, то теперь нужно измерить показатели воздухообмена и разреженности воздуха в шахтах. Это принципиальная история», – заявил Тыгин.

По его словам, сделать замеры «на глазок», как это было раньше, теперь не будет никакой возможности, ведь газовикам необходимо будет указывать значения, показанные приборами и убедиться, что эти показатели не выходят за рамки верхнего и нижнего предела.

При этом в случае нарушений требований газ в такой квартире или доме будут просто отключать. Аналогичная ситуация произойдет и том случае, если газовиков не будут пускать в квартиру.

Проверка оборудования должна проводиться ежегодно, и сами жители должны быть заинтересованы в том, чтобы газовики проверили жилище Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

«Не хотите пускать в квартиру? Пожалуйста, никаких вопросов нет – у вас не будет газа. Причем ваш кран на узле не просто завяжут, его заварят. Ну и, соответственно, при обратном подключении будет очень серьезная проблема», – подчеркнул Тыгин.

Он добавил, что проверка оборудования должна проводиться ежегодно и сами жители должны быть заинтересованы в том, чтобы газовики проверили жилище, в противном случае их также будут отключать от газоснабжения.

«В тех домах, где газ отключен, никто не погиб, эти дома не взорвались, там нет хлопков, нет угарного газа», – заключил начальник Госжилинспекции.