Александр Туманов: Пожар в «Созвездие-Йолдызлык» не остановил работу театра

Пожар в здании Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» на Гладилова, 49 не остановил работу театра. В данный момент репетиции спектакля «Изобретательная влюбленная» с вводом новых артистов идут на альтернативных площадках. Коллектив резиденции благодарит руководство казанских театров за поддержку в это сложное для «созвездинцев» время, сказал режиссер Александр Туманов.

«Уже 15 июня мы вывезли костюмы и реквизит – все они сохранились. Декорации пока остались в театре, с ними тоже все хорошо. 16 июня прошла репетиция спектакля по пьесе Лопе де Вега “Изобретательная влюбленная”, премьера которой состоялась в День всех влюбленных. Более того, сейчас в постановку мы вводим новых актеров – это Станислав Пеховский, российский актер театра и кино, известный по сериалу “Молодежка”, а также обладатель гран-при фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Миляуша Нугманова, которая репетирует роль главной героини Фенисы», – рассказал он.

По его словам, репетиции продолжаются, коллектив будет работать в штатном режиме. Режиссер также отметил, что настрой у труппы оптимистичный, идет подгонка костюмов. Новый сезон театр планирует начать в середине августа. За время отпуска руководство арт-резиденции будет рассматривать казанские площадки для показов в новом сезоне, а также наметить татарстанские «города и веси» для традиционных осенне-зимних гастролей.

«Безусловно, татарстанцы увидят нас вновь, мы обязательно приедем в районы вновь, как это было со спектаклем “Свет далекой звезды”, поэтической программой “Далекие-близкие”, концертной программой “Казань 60-х”», – добавил Александр Туманов.