Александр Туманов: Фестиваль «ПРЕМЬЕРА» может стать заменой «Золотой маске»

Александр Туманов: «Знакомство с самодеятельным театральным творчеством очень интересно и полезно для тех, кто профессионально занимается театром»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Фестиваль “ПРЕМЬЕРА” – это шаг к возрождению системы самодеятельных студенческих и народных театров»

Как вы оцениваете уровень коллективов, участвующих в фестивале? Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями от просмотра спектаклей.

Общее впечатление положительное. Знакомство с самодеятельным театральным творчеством очень интересно и полезно для тех, кто профессионально занимается театром. Это помогает узнать, как сегодняшняя молодежь представляет себе театральное искусство, понять, какие темы ее волнуют и о чем она хочет рассказать миру. Я занимаюсь театром около 10 лет и при этом на фестивале нахожу для себя немало нового, порой неожиданного. Как говорил великий Мейерхольд, классический театр всегда должен вдохновляться народным творчеством. Фестиваль «ПРЕМЬЕРА» — это маленький шаг к возрождению системы самодеятельных студенческих и народных театров.

Уровень представленных спектаклей разный, ведь в фестивале принимают участие недавно созданные коллективы и уже имеющие опыт театральной работы, но одно несомненно – их творческий потенциал высок, а ребята талантливы и наполнены духовно. И это радует, потому что, по утверждению А. П. Чехова, «в человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». А занятия театральным искусством позволяют раскрыть и развить красоту человека во всех ее проявлениях.

Во время подготовки к фестивалю кураторы проекта участвовали в репетиционном процессе?

Да, кураторы выезжали на места, встречались с режиссерами и артистами. Творческую экспедицию осуществляли опытные мастера театрального искусства: вокалисты, хореографы, режиссеры, педагоги творческих вузов, ведущие актеры театра «Созвездие-Йолдызлык». Я был в Аграрном университете в Казани, а также ездил в Заинск и Бугульму. Мы старались не вмешиваться в процесс, дать творческим коллективам свободу в выборе драматургического материала, жанра спектакля, возможность раскрыть свое видение темы. Наше участие осуществлялось в рамках проведения тренингов, на которых велась работа над постановкой пластики, речи, голоса, шел разбор авторского текста… Как отметило фестивальное жюри, судя по готовым спектаклям, режиссеры коллективов и артисты активно применяли полученные знания на практике.

«Фестиваль «ПРЕМЬЕРА» — это маленький шаг к возрождению системы самодеятельных студенческих и народных театров» Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Премьера»

Надо отметить, что оценка работам выносится коллегиально – по всей строгости и справедливости. В состав жюри входят представители культуры, искусств, и образования Республики Татарстан и России. Среди них декан режиссерского факультета ТИ им. Б. Щукина, доцент, кандидат психологических наук, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, почетный работник культуры г. Москвы Вячеслав Терещенко; выдающийся педагог, старший преподаватель факультета новых направлений сценических искусств кафедры саунд-драмы ГИТИСа Олег Хрычев; заслуженный работник культуры Республики Татарстан, член Союза театральных деятелей России, актриса, певица, продюсер, заведующая труппой Московского губернского театра под управлением народного артиста России Сергея Безрукова Алина Ивах и другие не менее известные лица.

По каким критериям шел отбор творческих работ?

Отбор спектаклей шел в соответствии с целями и задачами уникального инновационного молодежный проекта, каким является фестиваль «ПРЕМЬЕРА». Они таковы – сохранение и защита духовного кода, воспитание культурного и духовно-нравственного гражданина Российской Федерации, укрепление преемственности поколений, приобщение молодежи к мировой и национальной культуре. Поэтому, прежде всего, экспертами отмечались постановки, в которых поднимались темы духовного поиска, красоты и благородства человека, что в традициях русского драматического театра, которые мы чтим и продолжаем. И, как показала практика, в большинстве своем именно такие темы выбирали творческие студенческие коллективы. Среди заявленных на конкурс работ немало спектаклей по произведениям классиков российской литературы – М. Файзи, Л. Толстого, Х. Такташа, А. П. Чехова, В. Катаева и других выдающихся мастеров слова. И, как оказалось, это совсем не скучно, а ярко и интересно.

«Занятия театральным искусством позволяют раскрыть и развить красоту человека во всех ее проявлениях» Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Премьера»

Как вы объясните, зачем ребятам заниматься театральным искусством? Вряд ли их это приведет к профессиональной сцене.

Есть методы познания жизни и самого себя: житейско-бытовой, где мы на своем опыте понимаем, как нам жить, религиозный, основанный на вере, научный, который сейчас во главе угла… Один из путей познания лежит через искусство. Как говорил мой мастер – лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры Михаил Борисов, обрывочные знания социально опасны. Если человек сведущ в прикладных науках, но при этом в нем не развито чувство сострадания и милосердия, это приведет к негативным результатам. Нужно познавать мир в комплексе. Театр дает понимание, как правильно распоряжаться знаниями и раскрывает потенциал души человека. И это интуитивно понимают молодые люди и занимаются тем, что позволяет стать лучшей версией себя.

Как вы видите будущее фестиваля?

Уверен, у фестиваля большие перспективы. Проект только запушен, а на конкурс было множество заявок, 24 принято, а 14 коллективов прошли в финал. Это говорит о том, что потребность в таком фестивале давно назрела. И у него есть все шансы выйти на всероссийский уровень. И сможет стать альтернативой премии «Золотая маска», которая, на мой взгляд, себя уже дискредитировала. Но очевидно, что уже сегодня он стал новой творческой площадкой, где талантливая молодежь говорит друг с другом и с миром на прекрасном, понятном, доступном языке – языке театра.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О здании Алафузовского театра: «Три года без родного дома оставили отпечаток в душе»

Поговорим и о театре «Созвездия – Йолдызлык». Здание театра открылось после ремонта, с какими ощущениями вернулись сюда?

Три года без родного дома оставили большой отпечаток в душе. Просто вернуться сюда уже дорогого стоит.

Какие планы на будущее, ждать ли нам премьер?

У нас уже была премьера музыкально-поэтического театрализованного представления «Дороги победы», посвященного юбилею Великой победы в Великой Отечественной войне, который будет отмечаться в 2025 году. 7 декабря состоится премьера комедии «Тартюф – обманщик?» по пьесе Жана-Батиста Мольера, 20 декабря зрителей ждет новый спектакль «Добро в поисках приключений» по произведению Теодора Сьюза Гейзеля «Сказки про слона Хортона», в конце февраля 2025 года хотим выпустить «Варшавскую мелодию» по пьесе Леонида Зорина, а к концу года оптимистическую трагедию «Прощай, конферансье» Григория Горина. Мы не забываем и о детской аудитории. В этом году ребят ждут новогодние приключения Снегурочки, Дедушки Мороза и их друзей, мюзиклы и интерактивные спектакли.

«Просто вернуться сюда уже дорогого стоит» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Планируются показы спектаклей по республике и в других регионах?

29 ноября мы представляем спектакль уже полюбившийся казанскому зрителю «Я, бабушка, Илико и Илларион» на Международном театральном фестивале «Мост Дружбы», который проходит в Йошкар-Оле. А недавно мы вернулись из Таганрога, куда ездили на Международный фестиваль «На родине А. П. Чехова» со спектаклем «Хамелеоны» по рассказам А. П. Чехова. В планах продолжать нашу гастрольную и фестивальную политику, тем более как показывает практика, наши спектакли тепло принимают татарстанские зрители и зрители других регионов.