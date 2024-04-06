Александр Третьяков сменил Кудрину на посту главного редактора «Коммерсантъ в Казани»

Стало известно имя нового главного редактора «Коммерсанта в Казани». Им стал Александр Третьяков.

«Представление коллективу состоялось 4 апреля. Все процессы идут в рабочем режиме, основная задача на сегодня – поддержка и удержание высокой планки журналистики, которая была задана предыдущим главным редактором Ольгой Кудриной», – прокомментировал «Татар-информу» Третьяков.

Последние годы он работал заместителем генерального директора АО «ТАТМЕДИА», директором медиашколы «Татмедиа».

Отметим, что с 2016 по 2020 год Александр Третьяков занимал пост заместителя главного редактора «Татар-информа».

40-летний Александр Третьяков сменил на посту главного редактора казанского отделения «Коммерсанта» известного казанского журналиста Ольгу Кудрину. Экс-главред дала развернутый комментарий «Татар-информу».

«Я сейчас связана некими обязательствами и не могу раскрыть всех обстоятельств моего ухода. Могу подтвердить лишь, что с моей стороны было желание покинуть должность казанского главреда из-за банальной усталости. То, что я устала за 17 лет главредства, – это правда. А в нынешних общественно-политических условиях быть главредом особенно утомительно.

За эти 17 лет много чего произошло в казанской редакции. Сначала она имела статус дочернего предприятия издательского дома «Коммерсантъ», затем ее передали франчайзи: одному, другому, третьему. Я и сама владела франшизой «Ъ» в Казани более пяти лет – до тех пор, пока не возник форс-мажор в виде пандемии коронавируса и не пришлось инициировать расторжение договора. В последние несколько лет редакция сильно сократилась, были периоды, когда региональную полосу приходилось делать в одиночку. Но в основном – вдвоем с моим заместителем Кириллом Антоновым, которого я считаю лучшим журналистом по темам «Общество» и «Политика» в Татарстане и надеюсь, что редакция не потеряет его после моего ухода.



С июля прошлого года для редакции мытарства закончились: она вошла в состав издательского дома «Коммерсантъ» в качестве структурного подразделения. У нас появился фотокорреспондент, которого мы не могли себе позволить около десяти лет, появились дополнительные ставки – корреспондентов, новостников. Сейчас восстановление полноценной редакции продолжается, уже очевидна серьезная динамика – посещаемость казанской страницы на сайте «Коммерсанта» за это время выросла втрое. У руководства издательского дома, как оно само мне сказало, к моей работе претензий нет. Издательский дом сделал мне несколько предложений по дальнейшему сотрудничеству. Будем обсуждать.



Новый главред Александр Третьяков заступил 5 апреля. О его профессиональных качествах ничего не могу сказать – до сих пор не пересекались, он, так сказать, из параллельных структур – из «Татмедиа». Его основная задача сейчас, как я понимаю, – увеличить трафик казанской страницы. Могу предположить, что при поддержке «Татмедиа» очень скоро она поднимется в топы посещаемости в регионе», – считает Кудрина.