Александр Тихонов: «Камилу опозорили! Сколько можно издеваться над спортсменами»

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко раскритиковал виновных в употреблении запрещенных веществ 15-летней Камилой Валиевой и призвал сменить спортивных руководителей в России.

«Мы сами над собой издеваемся. Почему ни одного скандала ни в одной стране, а у нас регулярно на протяжении 20 лет? Что тут сказать? Гнать их всех поганой метлой и сажать, тогда задумаются, а назначить тех, кто будет принимать правильные решения. Россия не представлена в МОК нормально! И нигде это не обсуждается, мы нормально живем, улыбаемся. Никто же Камилу не уколол, никто не накормил, опять мы. Ну, смешно, сколько можно издеваться над спортсменами и народом? Сколько у нас уехало спортсменов, посчитайте!

Камилу опозорили, если ее по итогу дисквалифицируют, надо поднять нормальный бунт и назначить на управляющие должности умных людей, а не себе угодных, которые хорошо говорят с трибуны, врут, как Мутко. Какие выводы сделали после сочинской Олимпиады? Никакие!» – цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Так четырехкратный олимпийский чемпион отреагировал на решение МОК не проводить церемонию награждения победителей в личных соревнованиях Олимпиады, если в тройку призеров попадет Камила Валиева.

Сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию МОК, ISU и WADA на временное отстранение Валиевой в связи с положительным допинг-тестом 15-летней спортсменки.

Позже в российском Кремле пожелали победы Камиле Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина – Дмитрий Песков - выразил надежду, что золотые медали за победу в командном турнире фигуристам сборной России скоро вернут.

До этого спортивная редакция ИА «Татар-информ» раскрыла все важные моменты о решении CAS по делу Камилы Валиевой.