Александр Тищенко: В банковском секторе происходит масштабная трансформация

В банковском секторе происходит масштабная трансформация. Кредитным организациям важно предложить клиентам надежные инструменты в альтернативных валютах с развитой инфраструктурой расчетов. Об этом сообщил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко в кулуарах Международного банковского форума. Мероприятие на тему «Банки и инфраструктура финансового рынка в условиях современных вызовов», который проходит в Казани с 21 по 24 сентября.

«Современные реалии требуют новых действий, и Международный финансовый форум — это та площадка, на которой можно обсудить пути развития банковского сектора. Ключевой вопрос сегодня — модернизация инфраструктуры расчетов. От ее надежности и эффективности зависит конкурентоспособность кредитных организаций», — отметил Александр Тищенко.

В рамках форума Александр Тищенко посетил панельную дискуссию «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики». Участники обсудили новые вызовы перед банковским сектором. Особое внимание было уделено смещению фокуса регулирования с ограничений риск-аппетитов и возможностей роста на модернизацию и трансформацию экономики.