Александр Тищенко: сегодня Банк ЗЕНИТ в активной фазе роста, и активы будут расти

Банк ЗЕНИТ планирует за два года нарастить свои активы до 330 млрд рублей. При этом кредитная организация намерена развивать цифровые продукты и трансформировать сеть офисов. О планах банка рассказал Председатель Правления Александр Тищенко в интервью ТАСС.

По словам Александра Тищенко, массовый сегмент максимально планируется перевести в «цифру». По разным оценкам, сегодня от 40 до 60% продуктов в рознице продается через цифровые каналы. Банк будет развивать продажи в цифровых каналах, снижать себестоимость выдач кредитов и повышать собственную эффективность. На горизонте ближайших двух лет банк планирует нарастить розничный кредитный портфель на 70%.

В качестве примера он привел запуск в 2021 году розничного кредитного конвейера. Теперь решение по выдаче потребительских кредитов принимается в среднем в течение нескольких минут. Время ответа клиенту сократилось в 10 раз.

В планах банка расти самостоятельно без привлечения ресурсов акционера на покупку активов. «Потенциально нам интересны сделки цессии. Покупка портфеля — одна из возможностей быстрее достичь тех показателей, которые мы закладывали в стратегию. В будущем не исключаем возможность партнерств», — отметил глава банка.

«В сегменте МСБ нацелены на реинжиниринг текущих процессов в кредитовании. Мы также делаем ставку на факторинг и лизинг как в корпоративном, так и сегменте МСБ. В факторинге нам удалось практически на 100% перейти в дистанционное обслуживание и на электронный документооборот. Клиенты это оценили, и банк активно набирает портфель», — добавил глава Банка ЗЕНИТ.

Сеть банка планируется перезагрузить. В рознице обновилась команда, есть новые инициативы, свежий взгляд на развитие бизнеса. Поэтому формат и локации офисов будут пересмотрены. Планируются бизнес-коллаборации и тестирование разных сервисных моделей. Расширится сеть отделений Private Banking в стратегических регионах.

«На текущем этапе нам важно сохранять живой контакт с клиентом наряду с развитием цифровых каналов. Эта стратегия основана не только на российском опыте. Возможно, со временем будут меняться подходы, менталитет, поведение наших клиентов. Я не исключаю отказ от офисов в будущем, но ближайшие пару-тройку лет, думаю, предпочтительнее смешанный формат», — отметил глава Банка ЗЕНИТ.