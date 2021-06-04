Александр Тищенко принял участие в Петербургском международном экономическом форуме

Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко принял участие в дискуссиях по вопросам развития венчурной экономики развивающихся стран, ESG-инвестирования, декарбонизации энергетических систем и эффективного управления бизнесом в период кризиса. Обсуждения прошли в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума.

На площадке форума Александр Тищенко провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства Ярославской области Максимом Авдеевым и обсудил перспективные направления сотрудничества с руководителями компаний РУСАЛ, ГК «Северсталь», Группы «Свеза», АО «Трансмашхолдинг», АО «Фармимэкс» и АО «ДСК «АВТОБАН».

«Большинство тем сессий ПМЭФ в этом году посвящено „зеленым“ инициативам. Это подтверждает, что наша страна взяла уверенный курс на ответственное инвестирование и защиту окружающей среды. Банк ЗЕНИТ готов вносить свой вклад в развитие данного направления и финансировать проекты, основанные на принципах экологичности, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления», — отметил председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

На сессии «Низкоуглеродное развитие и климатическая политика: возможности для бизнеса России в повестке мировой декарбонизации» эксперты обсудили вопросы экологической повестки. По мнению участников мероприятия, российская промышленность может использовать грамотные инвестиционные решения и уникальные природные особенности для обеспечения климатической устойчивости и экономического роста в условиях декарбонизации. Но для этого необходимо преобразование технической базы отраслей промышленности и научной среды.