Александр Тищенко: Бизнес в поиске надежных отечественных IT-разработок

Ускоренное импортозамещение открывает большие возможности для российских IT-компаний, но у бизнеса есть вопросы к качеству и надежности этих решений. Об этом рассказал Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко на Форуме лидеров цифрового развития «Пульс цифровизации». Организатором мероприятия выступил Forbes Congress.

Участники форума обсудили ключевые вызовы IT-индустрии и трансформацию сектора в процессе импортозамещения информационных технологий. Бизнес заинтересован в полном переходе на отечественные решения и в импортонезависимости. Одной из ключевых тем обсуждения стала безопасность и устойчивость цифровой среды.

«Мы прислушались к сигналам Центробанка и запустили программу импортозамещения ПО еще в 2021 году. Банк еще не завершил процесс, но ранний старт помог достаточно безболезненно пережить кризисные явления и уход иностранных компаний. При этом сохраняются вопросы актуализации действующих IT-стандартов на законодательном уровне. Некоторые из них ориентированы на иностранные решения и требуют пересмотра под российское ПО», — отметил глава Банка ЗЕНИТ.

По словам Александра Тищенко, ускоренное импортозамещение — это возможности роста для IT-компаний и дополнительные издержки для других секторов. В непростых экономических условиях у бизнеса вырастут дополнительные затраты на внедрение российских аналогов. При этом из-за молодого возраста к отечественным разработкам еще не окрепло доверие, что является одним из барьеров быстрого перехода. Системные комплексные решения на государственном уровне при участии Минцифры и ЦБ РФ помогли бы решить эти вопросы.

«В России много хороших IT-команд, они быстро пишут и предлагают технологичные решения. В программных продуктах, которые используются ежедневно, у страны есть все шансы заместить и догнать иностранные решения. В то же время прорыв в сфере компьютерного и сетевого оборудования сложнее и потребует иного подхода в целом. Речь о создании принципиально новых технологий, которые откроют новую цифровую эпоху с коренным изменением IT-индустрии», — отметил Александр Тищенко.