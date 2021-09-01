Александр Терентьев: Важно, чтобы студенты знали, какие перспективы есть в Татарстане

Пресс-служба Минмолодежи РТ

В День знаний в КФУ для первокурсников Института вычислительной математики и информационных технологий прошла лекция «Наш дом — Татарстан. Татарстан — республика, устремленная в будущее». Спикером на ней выступил заместитель руководителя Аппарата Президента РТ — руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.

«Первокурсники сегодня вступают во взрослую жизнь. Теперь они будут сами определять траекторию развития. Многие ребята IT-шники уже имеют за плечами опыт, свои проекты. Важно, чтобы они с первого курса были вовлечены в проектную деятельность. Я хотел бы сегодня рассказать о Татарстане. Важно, чтобы они понимали, какие перспективы есть в республике. Молодежь — это стратегический ресурс, мы рассчитываем на нее», — сказал Терентьев.

Он сам закончил ВМК — сейчас Институт вычислительной математики и информационных технологий — в 1983 году. После этого работал на заводе и занимался моделированием системы опознавания «свой-чужой», а затем начал свой общественный и политический путь.

Терентьев начал лекцию с рассказа о республике, описав межконфессиональный и межнациональный мир внутри региона, а также затронул тему его богатого культурного наследия. Далее он перешел к более профильным темам и рассказал о цифровизации в Татарстане и дальнейшем развитии субъекта.

«Студенты должны понимать, что их ждет и в какой республике они живут. С сегодняшнего дня у них начинается взрослая жизнь, им нужно ориентироваться в этом мире и понимать, какие процессы происходят вокруг», — добавил Терентьев.

Слушателями стали первокурсники, которые только начали свой путь в университете. Один из них, Богдан Баринов, давно принял решение поступать в ИВМиИТ КФУ.

«Это один из самых престижных институтов в ПФО, выбор был очевиден. Я не стал поступать в другой город, потому что, во-первых, здесь ближе родители, а во-вторых, я считаю, что образование в Татарстане не уступает образованию в других регионах», — отметил студент.

После лекции Александру Терентьеву вручили почетный значок с символикой ВМК как почетному выпускнику института.