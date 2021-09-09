Александр Терентьев обсудил с татарстанцами их наказы и обращения в систему «Мой депутат»

Заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Александр Терентьев провел дежурство в приемной проекта «Мой депутат». Он созвонился с татарстанцами, оставившими обращения, и обсудил с ними пути решения обозначенных проблем.

Жительница Казани Алия Ахтямова обратилась с вопросом о ремонте бассейна в школе. По ее словам, проблема существует не один год и не решается, несмотря на множество обращений. Александр Терентьев ответил, что работы запланированы в 2022 году.

«Мы с вами на связи, если проведение работ будет задерживаться, то обязательно звоните, проконтролируем этот вопрос вместе», — подчеркнул он.

Жительница села Чернышевка Нина Артюхина рассказала, что в населенном пункте построили ФАП, но нет фельдшера. «Я бьюсь с вопросом по ФАПу уже три года. Сначала добивалась, чтобы его построили, а сейчас, чтобы там был врач. Ведь можно устроить туда человека. Сейчас столько программ есть, и „Земский доктор“, например, по которой выплачивается по миллиону подъемных», — поделилась Нина Николаевна.

«Ставка фельдшера есть, сейчас идет подбор грамотного специалиста. То есть вопрос только в том, чтобы найти человека. Я согласен с вами, что сделать это нужно было намного раньше, но, будем надеяться, что проблема решится в ближайшее время», — ответил жительнице Терентьев.

Житель поселка Юртово Альберт Балаухин обратился в «Мой депутат» с вопросом о капитальном ремонте дома. Здание построено давно и очень нуждается в проведении основательного ремонта.

Терентьев ответил, что работы будут проводиться уже в этом году: «До конца года должны укрепить фундамент, а уже в следующем году проводить остальные ремонтные работы. Все, что нужно, будет сделано. Спасибо за ваше обращение!»

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