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«Красота этносов»: Терентьев сказал, что отличает БРИКС от других организаций
В Доме Дружбы народов РТ прошло заседание организационного комитета по реализации историко-этнографического проекта «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья».
«Когда мы говорим об этнокультурном наследии, с одной стороны, речь идет о прошлом, с другой – о сегодняшнем и завтрашнем дне. Как сохранить этнокультурный компонент так, чтобы не потерять красоту», – сказал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Терентьев.
В ходе заседания, которое прошло в формате круглого стола, было прослушано два доклада от кураторов проекта: о предварительных итогах экспедиционных выездов в 2024 году и ходе реализации в Татарстане заключительного этапа проекта.
Ведущий спикер дискуссии Александр Терентьев обратил внимание на октябрьский Саммит стран БРИКС, где можно провести полномасштабную презентацию проекта. В этом ключе он также обратил внимание на важное отличие БРИКС от других межгосударственных объединений, которое данная выставка может подчеркнуть.
«Я не буду говорить про открытие Олимпиады и ценности, которые там [на Западе] транслируют. Ценности межнационального мира и согласия, красоты каждого этноса, самобытности – это то, что отличает БРИКС от остальных организаций», – обратил внимание Терентьев.
Второе наблюдение было связано с Годом семьи. В подобных этнографических коллекциях даже мужские костюмы представляют редкость. Однако научный руководитель проекта Елена Гущина и координатор проекта Любовь Тукаева уже подготовили отдельный проект с детскими костюмами, который только ждет финансирования.
К исходу августа будет завершен заключительный этап подготовки проекта «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья».
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