«Красота этносов»: Терентьев сказал, что отличает БРИКС от других организаций

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Доме Дружбы народов РТ прошло заседание организационного комитета по реализации историко-этнографического проекта «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья».

«Когда мы говорим об этнокультурном наследии, с одной стороны, речь идет о прошлом, с другой – о сегодняшнем и завтрашнем дне. Как сохранить этнокультурный компонент так, чтобы не потерять красоту», – сказал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Терентьев.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В ходе заседания, которое прошло в формате круглого стола, было прослушано два доклада от кураторов проекта: о предварительных итогах экспедиционных выездов в 2024 году и ходе реализации в Татарстане заключительного этапа проекта.

Ведущий спикер дискуссии Александр Терентьев обратил внимание на октябрьский Саммит стран БРИКС, где можно провести полномасштабную презентацию проекта. В этом ключе он также обратил внимание на важное отличие БРИКС от других межгосударственных объединений, которое данная выставка может подчеркнуть.

«Я не буду говорить про открытие Олимпиады и ценности, которые там [на Западе] транслируют. Ценности межнационального мира и согласия, красоты каждого этноса, самобытности – это то, что отличает БРИКС от остальных организаций», – обратил внимание Терентьев.

Елена Гущина – научный руководитель проекта «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья» Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Второе наблюдение было связано с Годом семьи. В подобных этнографических коллекциях даже мужские костюмы представляют редкость. Однако научный руководитель проекта Елена Гущина и координатор проекта Любовь Тукаева уже подготовили отдельный проект с детскими костюмами, который только ждет финансирования.

К исходу августа будет завершен заключительный этап подготовки проекта «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья».

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.