Александр Терентьев: Консолидация жителей к выборам Президента России еще больше усилится

Консолидация жителей ко дню голосования на выборах Президента России еще больше усилится. Такое мнение выразил член Совета Федерации Александр Терентьев на заседании экспертного клуба «Волга».

«Можно гордиться тем, что мы живем в России, которая отстаивает на международной арене принципы, являющиеся привлекательными для большого количества граждан. Вопрос справедливости всегда был для России на первом месте. Мы за сильного лидера, за сильную Россию», – сказал сенатор.

Терентьев подчеркнул, что для различных категорий россиян созданы комфортные условия для голосования. Например, можно голосовать не по месту регистрации, а фактического нахождения.

Участие в голосовании на выборах Президента России – это в первую очередь исполнение гражданского долга, убежден руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев.

«Приходя на выборы, человек четко в голове формирует образ своего будущего и своей семьи, всей страны. И с этим ощущением можно выполнить свой гражданский долг и проголосовать за кандидата, который импонирует. Важно голосовать сердцем, когда понимаешь, что вызывает чувства по отношению к своей семье, стране, Родине», – отметил он.

По мнению замдиректора Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Марии Ефловой, для молодежи участие в голосовании на выборах – возможность быть сопричастными к тому, что происходит в стране.

«Это участие, это деятельность. Мне кажется, что это очень важно. Я очень хочу, чтобы молодежь пошла на выборы, потому что в первую очередь – это ответственность», – пояснила она.

Возможность решить будущее на шесть лет вперед предоставляется благодаря выборам Президента России, добавила директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

«Этот выбор не только конкретно для себя, но и для твоих близких, детей, будущих поколений. Думаю, что у татарстанцев возможность влиять на политические процессы, участвовать в этих процессах, становится все большей нормой. Уверена, что не будет стоять вопрос: идти на выборы или нет? Конечно, идти», – заметила она.

Россия находится в ситуации, когда важно личное участие каждого гражданина в значимых для страны событиях, заявил политический консультант, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

«Мы находимся в ситуации, в которой нам нужны главнокомандующий, обладающий всенародной поддержкой, и решения, всенародно поддержанные. Главное, чтобы человек реализовал свое право и тем самым показал, что мы – единая страна, сами определяем свое будущее. Мы имеем право определять, как нам жить, куда двигаться, чему учить детей, какие ценности прививать детям. Считаю, что именно поэтому нужно пойти на выборы. Это важно для нашей страны», – высказал он свою позицию.

Голосование на восьмых по счету выборах Президента России пройдет 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ допустила до выборов четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).