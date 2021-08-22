Александр Терентьев: Фестиваль «Культурный код» даст толчок к развитию художников из РТ

В Казани состоялась лекция «Искусство как средство коммуникации и самовыражения XXI века», где обсудили тренды и перспективы развития уличного искусства в Татарстане и России в целом. В мероприятии поучаствовали художники из разных стран, участники фестиваля «Культурный код» и руководитель департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.

«Картины, которые появятся в результате фестиваля „Культурный код“, очень важны и интересны для республики. Эта культура будет долго жить и даст толчок нашим художникам, которые сегодня этому обучаются. Сегодня лекция будет посвящена тому, как это уличное искусство развивалось. Мы приветствуем фестиваль и надеемся, что он станет хорошим культурным явлением в Казани», — сказал перед началом мероприятия Александр Терентьев.

Он подчеркнул, что к семи муралам, которые нарисуют участники из разных стран, будут проводить экскурсии, во время которых специалисты будут рассказывать о развитии уличного искусства и становлении его в мире.

На лекции присутствовал художник из США Jamie Hef, который поделился своими впечатлениями от Казани и рассказал о своем мурале, который он будет рисовать на одном из домов возле бульвара «Белые цветы». Планируется, что на нем будет изображен мальчик с баллончиком краски.

«Я начинал свой путь с граффити, потом стал художником монументального искусства. Казань — прекрасный город, где, я надеюсь, моя работа также будет представлена. Идея моего рисунка в том, что уличное монументальное искусство началось с граффити, я хочу показать это развитие», — сказал художник.



Напомним, что в столице Татарстана проходит международный фестиваль уличного искусства «Культурный код» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В его рамках известные стрит-арт-художники расписывают фасады зданий по улицам Абсалямова и Четаева в Казани.

На фестивале будут представлены работы художников из четырех стран. Из Болгарии прибыл дуэт ARSEK&ERASE. Братья Жельо и Георгий Димитровы занимаются иллюстрацией и графическим дизайном, их муралы украшают стены домов в странах Европы, США, Китае, Сальвадоре и др. Еще один дуэт райтеров — FX CREW — приехал из Соединенных Штатов Америки. Это представители классической западной школы граффити, стоявшие у истоков превращения антисоциального явления в один из уважаемых видов изобразительного искусства. Испанию представит художник российского происхождения Вячеслав Гунин, он же Sav 45. Также жители и гости столицы РТ смогут увидеть работы соотечественников, в частности казанца Рустама Qbic.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации — создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.