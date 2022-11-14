Александр Тарновский: искусственный интеллект и блокчейн – будущее страховой отрасли

Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в процессах андеррайтинга, прогнозирования страховых случаев и урегулирования убытков позволяет страховщикам устанавливать более справедливую стоимость страховых продуктов, а также повышает качество и скорость оказания услуг – своим видением будущего индустрии поделился Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК в ходе круглого стола «Future lns: трансформация финансовой услуги в эпоху цифровизации», прошедшего в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

По мнению эксперта технологический микс ИИ с методами машинного обучения и блокчейн будет способствовать развитию страховой отрасли. А страховщики, отказывающиеся от инноваций, могут в перспективе потерять до 5% выручки.

Внедрение искусственного интеллекта может повысить производительность процессов страхования и снизить операционные расходы на 40% к 2030 году – таковы данные международной консалтинговой компании McKinsey. На данный момент технологии ИИ широко применяются на российском страховом рынке, в частности при оценке спроса на страховые продукты, для анализа рисков клиентов, онлайн урегулирования страховых случаев, улучшения производительности чат-ботов и пр.

Сервис позволяет сократить время получения направления на ремонт авто с 7 дней до нескольких минут с момента признания случая страховым. Кроме того, ИИ в компании применяется в рамках ДМС – для расчета стоимости полисов для корпоративных клиентов, а также для составления бизнес-плана и оценки страховых резервов.

Развитие технологий сектора FinTech, таких как интернет вещей (IoT) и блокчейн, будут способствовать генерации большего объема данных для дальнейшего анализа искусственным интеллектом и построения эффективных финансовых моделей. В качестве примера страховых сервисов, работающих на базе интернета вещей, можно привести персональные медицинские помощники, которые можно использовать для оценки состояния здоровья страхователя и превенции заболеваний, персональные электронные помощники, интегрированные в автомобиль для анализа стиля вождения и персонификации страхового продукта.

Технология блокчейн в страховании широко применяется для обеспечения безопасности транзакций, выявления страхового мошенничества, предотвращения рисков и как следствие – снижения стоимости полиса. В результате запуска блокчейн-платформы канадский страховой консорциум RiskStream Collaborative, в который входит около четырех десятков страховщиков, перестраховщиков и брокеров, планирует получить дополнительную прибыль в размере $277 млн в год (через 3 года, после запуска проекта).

«Внедрение ИИ в процесс урегулирования убытков по каско стало знаковым событием. Основная задача, которая теперь стоит перед менеджментом страховых компаний в ходе цифровизации — это оптимизация внутренних бизнес-процессов и улучшение взаимодействия с другими игроками автомобильного рынка, в том числе Станциями технического обслуживания (СТО), дилерскими центрами. К тому же, необходимо учитывать не только драйверы диджитализации – сейчас более 60% наших клиентов уже сейчас выбирают именно дистанционное урегулирование убытков, но и факторы, тормозящие полный переход в онлайн. Так, в некоторых регионах страхователи по-прежнему предпочитают оформлять страховые события в офисах компаний, кроме того, не во всех видах страхования на данный момент можно внедрить онлайн урегулирование. Однако в целом, искусственный интеллект в совокупности с машинным обучением, технологиями блокчейн станут локомотивами роста страховой отрасли», – отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.