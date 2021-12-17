Александр Славутский стал обладателем спецпремии «Золотой маски»

В стенах Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова состоялась церемония вручения cпециальной премии Национальной театральной премии «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» художественному руководителю и директору театра Александру Славутскому.

«Наш театр — это прежде всего наши зрители. Без них ничего бы не случилось. Мы рады, что наш театр посещают все — от мала до велика. Мы будем стараться и дальше достойно продолжать свое дело», — пообещал Александр Славутский.

Фото: © Владимир Васильев

Торжественная церемония открылась видеоприветствием президента «Золотой маски» — народного артиста России Игоря Костолевского. Он выразил признательность Александру Славутскому за его многолетнюю деятельность во благо российского театра и поздравил с присвоением знаковой премии.

«Прошедший сезон был юбилейным для театра — 230 лет исполнилось замечательному коллективу. Последняя четверть века его истории связана с именем Александра Славутского. Преданное служение Александра Яковлевича своему призванию и зрителю всегда было для нас примером», — отметил Костолевский.

Фото: © Владимир Васильев

Награду Александру Славутскому передал председатель Союза театральных деятелей РТ, главный режиссер театра имени Камала, заслуженный деятель искусств РФ Фарид Бикчантаев.

«Не секрет, что „Золотая маска” начиная с 1995 года вызывает массу противоречивых мнений, что естественно. На мой взгляд, любая премия должна существовать именно так. Но в „Золотой маске” есть одна номинация, которая не оспаривается никем. И я с радостью передаю эту премию Александру Славутскому», — подчеркнул Фарид Бикчантаев.

Фото: © Владимир Васильев

Он напомнил, что обладателями специальной премии «Золотой маски» в разные годы становились первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, советский, татарский и российский театральный режиссер, народный артист СССР Марсель Салимжанов и народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов.

Последний также присоединился к церемонии награждения. «Вы сделали для Качаловского театра огромное дело. Татарстан не забудет вашего неоценимого вклада в развитие театрального искусства», — обратился к лауреату Ринат Тазетдинов.

Фото: © Владимир Васильев

Свидетелями события стали зрители, которые остались в зале после показа спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро», чтобы разделить важное событие с труппой театра.