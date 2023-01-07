Александр Славутский: «Не бывает искусства вне политики, я отражаю боль собственной души»

О том, почему спектакль способен излечить души людей в непростое время, как происходит механизм отбора молодых талантов в театральный коллектив, соответствует ли государственное финансирование запросам времени и как пришла идея отпраздновать юбилей, публично рассказал в интервью «Татар-информу» руководитель театра им. Качалова Александр Славутский.

Александр Славутский: «Человек счастлив, когда он нужен людям. И если я нужен своими спектаклями, значит, все эти годы, вся жизнь — не зря»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

— Александр Яковлевич, недавно вы масштабно отметили свое 75-летие. Почему вы решили провести юбилей на сцене, среди актеров, а не в кругу семьи?

— Юбилей — что за праздник? Когда 70 лет исполнялось, я не праздновал, да и сейчас не хотел. Не люблю и не любил отмечать, особенно так масштабно и публично, но в этот раз меня уговорили. Ученики и коллеги убедили сделать этот праздник даже не столько для меня, сколько для нашего коллектива, для людей, которые работают вместе со мной. Для них это было важно и для молодых артистов, которые недавно вошли в труппу, и моя миссия сейчас — помочь им влиться в нашу большую, дружную театральную семью.

Театр для меня — это моя семья. Так что юбилей я отметил в кругу семьи, в кругу близких мне людей — коллег и зрителей. И родные мне люди — жена Светлана Романова и сын Илья Славутский — прекрасные артисты, за которых мне никогда не было стыдно, — тоже в этот вечер были на сцене и вместе со всеми поздравляли меня. Человек счастлив, когда он нужен людям. И если я нужен своими спектаклями, значит, все эти годы, вся жизнь — не зря.

«Дома мне не с кем собираться. В театре все, что мне родное» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я же уйду. Мы не вечные, а театр останется и люди будут вспоминать по тому, что было»

— На протяжении 28 лет вы успешно руководите театром. До вашего появления здание было не в лучшем состоянии, а казанцы все реже ходили на спектакли. Вы сумели восстановить театр физически (в рамках реконструкции здания) и творчески, завоевав авторитет у публики. Где черпаете силы для продолжения такой непростой деятельности?

— Все то, что сейчас представляет собой наш театр, то, что видит зритель, создавалось не один год. Когда почти тридцать лет назад я принял театр, нередко обсуждался вопрос, при каком количестве зрителей играть спектакли: 25 или 35 человек. Да и состояние здания было удручающим: все разваливалось, старые кресла в зале, трещины на стенах... Надо было вернуть зрителя, восстановить его доверие к театру, привести в порядок здание. Сейчас я понимаю, какая большая дистанция нами за эти годы пройдена. И процесс создания во всех смыслах строительства театра продолжается по сей день.

Каждый день анализирую деятельность театра: вижу, что билеты раскуплены, что, например, на прошлой неделе на каждый спектакль 505 проданных билетов, у нас аншлаг, и это значит одно — мы пользуемся большой популярностью и доверием у нашего зрителя, мы им интересны, нужны. Меня это радует, я из тех людей, которые любят свое дело всей душой, и хорошо, что есть силы продолжать то, чему отдаю всю жизнь.



— На сцене Качаловского появляется все больше молодежи. Как работает механизм поиска и обучения новых актерских поколений? Какие критерии предъявляете к своим актерам? Это навыки, которые можно выучить, или речь больше про природный талант?

— К нам в труппу поступают не только казанские ребята, приезжают и показываются выпускники вузов и артисты из разных городов страны. В этом сезоне, например, взял в театр из московского Вахтанговского училища, из Новосибирского театрального института, Иркутского училища, работают ребята из Екатеринбурга, Саратова. Есть в труппе выпускники и нашего института культуры, и театрального училища, но, конечно, если бы уровень их подготовки был выше, было бы замечательно.

«Сейчас большая часть труппы могут назвать себя моими ученикам» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вообще считаю, что в Казани должен быть свой театральный институт с высокопрофессиональной организацией процесса, с серьезными, сильными педагогами и большим количеством бюджетных мест для взращивания нового поколения для наших театров. Особенно важно это для национального театра. Сам я в свое время при поддержке Правительства дважды набирал на базе нашего театра внебюджетный актерский курс РАТИ-ГИТИС и прекрасно понимаю, как сложно преподавать, если относишься к этому ответственно.

Я восемь лет этим занимался, каждый день отдавая детям три часа своего времени. И пусть не все мои ученики по сей день в театре, но те, что здесь, сейчас в числе ведущих артистов театра. Думаю, что сейчас большая часть труппы могут назвать себя моими учениками, потому что те артисты, с которыми я давно работаю, тоже, по сути, прошли уже мою школу.

«К нам в труппу поступают не только казанские ребята, приезжают и показываются выпускники вузов и артисты из разных городов страны» Фото: teatrkachalov.ru

Я вот сейчас репетирую новый спектакль с молодыми артистами, пришедшими в этом сезоне, и по сути занимаюсь не только репетиционным, но и педагогическим процессом, ввожу их в нашу систему координат, отрабатываю с ними элементарные профессиональные навыки, которыми они владеют не в полной мере. Вообще театр — это профессия. Артист должен иметь образование, пройти школу, должен владеть базовыми знаниями, навыками, должен владеть ремеслом.

— Помимо творческого руководства, вы выполняете и функции директора театра. Как обстоят дела с зарплатами в труппе и у технических специалистов в Качаловском? Если говорить в целом, насколько система государственного финансирования театров соответствует запросам времени?

— Мы — успешный театр. Зарабатываем 51% нашего бюджета. И это все исключительно продажей билетов на спектакли. Это очень хороший показатель, но, безусловно, без государственного финансирования такой крупный театр, как наш, не смог бы существовать. И нам грех жаловаться. К тому же у нас есть еще грант Президента Республики Татарстан, половину которого мы тратим на постановку спектаклей, их техническое оснащение, а половину — на зарплаты. Таким образом, в среднем зарплата артиста составляет около 75 тыс. рублей.

Недавно коллектив получил премию по итогам сентября-октября, скоро получит к новому году. Я горжусь этим: мне важно, чтобы люди, которые вместе со мной создают театр, имели приличные зарплаты, могли позволить себе ипотеку, машину, хороший отдых. Как руководитель, я чувствую на себе эту ответственность и радуюсь, что мы театр успешный во всех отношениях: и творчески, и экономически. И это тоже все не случайность, не везение — это результат нашей работы, наших общих затрат и усилий во благо нашего театра.

«Художник должен, обязан быть гражданином. Его творчество — это его взгляд на проблемы сегодняшнего дня, его отношение к ним» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

— В 2022 году Россия столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Оно коснулось и культуры: это так называемая политика отмены русской культуры за рубежом, проблемы с авторскими правами на произведения зарубежных авторов, побег части представителей культуры за границу. Мы знаем, что именно на здании Качаловского театра, единственного из всех театров Казани, был вывешен плакат с буквой «Z». Каково ваше отношение к происходящим событиям?

— Я горжусь нашей страной, нашими ребятами, которые отстаивают интересы России, и переживаю за них. И я считаю необходимым заявлять свою позицию. Не бывает искусства вне политики, как утверждают некоторые мои коллеги. Художник должен, обязан быть гражданином. Его творчество — это его взгляд на проблемы сегодняшнего дня, его отношение к ним.

Я знаю и понимаю проблемы своей страны, но это моя страна, моя родина, и я всей душой болею за нее и не понимаю, почему я должен стесняться своей человеческой позиции. Если моя страна воюет, дети наши гибнут, что стыдного в том, чтобы поддержать ее. На экране на нашем фасаде транслируется буква «Z», и так будет, пока не закончится война, а закончится она нашей победой. Я в этом убежден.

«Наши усилия направлены на то, чтобы обрести в зрителях союзников»

— Вы не раз говорили, что театр призван лечить души людей. В нынешние стрессовые времена эту работу нужно удвоить-утроить-нарастить на порядок?

— Зачем человек приходит в театр? Чтобы понять, что он не одинок, что его мысли, чувства, проблемы — не только его, вокруг такие же люди. И во время спектакля они вместе плачут, смеются, потом кричат браво, аплодируют, дарят цветы.

Театр дает возможность увидеть самого себя, мир вокруг, дает возможность общего со всем залом сопереживания. Человек не может этого ощутить в повседневной жизни, и он благодарен театру за эти эмоции. Сейчас особенно важно вот это понимание своего неодиночества, переживание общих с другими людьми эмоций, и наш долг — не обмануть этих ожиданий.