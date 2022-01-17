Александр Славутский: «Если бы не Минтимер Шаймиев, я здесь не остался бы»
Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев по своей природе созидатель, строитель. Он умеет воплотить в жизнь идею, понимая ее ценность для окружающего мира, для людей. Такое мнение выразил руководитель Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова Александр Славутский.
«Человек дела, человек идеи, который привык нести груз ответственности»
«С Минтимером Шариповичем мы познакомились в театре на спектакле “Скрипач на крыше”. Ему понравился спектакль, а я поделился, что мы хотим выдвинуть на звание заслуженного артиста РТ кандидатуру исполнителя главной роли. И он сказал: “Сегодня пятница, и до заката солнца мы решим этот вопрос”. В течение одного дня его аппарат подготовил все документы.
Он не держался за догмы, за положения, он сделал то, что считал нужным и правильным. В этом весь Шаймиев. Человек дела, человек идеи, человек, который привык принимать решения, нести груз ответственности, отвечать за свои поступки.
Несколько раз, поздравляя меня с юбилеями, он говорил со сцены: “Ты нас очень выручил! Потому что до твоего прихода нас упрекали в том, что мы не занимаемся русским театром”. А театр был в удручающем положении: долгое отсутствие творческого руководства, разброд в труппе, здание в жутком состоянии, ощущение бедности, нищеты. Да и Казань тогда произвела на меня удручающее впечатление: была весна, грязь, слякоть. Если бы не Шаймиев, то я здесь не остался бы.
Решил остался на несколько лет, и вот эти несколько лет переросли почти в три десятилетия моей жизни в Татарстане, моей работы в Качаловском театре. И это прежде всего благодаря заботе и участию Минтимера Шариповича», – рассказал Славутский.
«Шаймиев понимает, что вклад в искусство – это вклад в генофонд народа»
«Минтимер Шарипович понимал, что русский театр в республике должен работать на высоком профессиональном уровне, и всегда поддерживал нас в решении финансовых и хозяйственных вопросов. Он поддерживал своим вниманием к нашему творчеству. Человек, мыслящий масштабно, Шаймиев всегда понимал и понимает важность, нужность паритета в культурной политике многонациональной республики. Он понимает, что вклад в искусство – это вклад в генофонд народа.
Очень важно, что Шаймиев искренне любит искусство. Он видел у нас практически весь репертуар. Вместе с супругой они приходили на спектакли, знали всех артистов по именам, знали их проблемы, могли со всеми поговорить, каждому уделить внимание во время своего визита. И сейчас он не забывает нас.
Открывая наш театральный музей, он провел с нами в театре больше пяти часов. Московские гости, которые разделили с нами радость этого события, изумились степени его вовлеченности, его интереса, его осведомленности.
Я всегда верил и верю в роль личности в истории, потому что народ – понятие неоднозначное. Уверен, все определяет личность. Дело Шаймиева продолжает Рустам Минниханов. Корабль не может двигаться без рулевого. Только щепка плывет сама по себе по волнам», – уверен руководитель театра.
«Шаймиев всегда говорил, что надо нести бренд Татарстана за пределы республики»
«В том, что наш театр сейчас – один из лучших в стране, во многом заслуга Шаймиева, нашего первого рулевого, первого Президента Татарстана. Он заложил фундамент сегодняшнего успеха республики и, конечно же, нашего театра. Благодаря поддержке его преемника Рустама Минниханова мы провели масштабную реконструкцию, и теперь театр в идеальном состоянии один из немногих в стране.
В свое время Шаймиев решил вопрос по набору внебюджетного актерского курса Российской академии театрального искусства на средства республики. Мы выпустили один курс, потом второй. Половина труппы – это мои ученики, которые сегодня уже заслуженные и народные артисты.
Минтимер Шарипович всегда говорил, что надо нести бренд Татарстана за пределы республики, и сегодня нашу гастрольную деятельность, фестивали, которые мы проводим, всегда поддерживает Рустам Минниханов.
Шаймиев всегда уделял большое внимание развитию культуры и не случайно стал первым лауреатом Национальной театральной премии “Золотая маска” в Татарстане. Мы выдвинули его кандидатуру за поддержку театрального искусства, и он был безоговорочно поддержан Союзом театральных деятелей России. Потом эту “Золотую маску” получили Марсель Салимжанов и Ренат Тазетдинов, в этом театральном сезоне лауреатом премии стал и я. И для меня большая честь быть в замечательной компании, которую возглавляет первый Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев», – признался Славутский.
Славутский Александр Яковлевич
В 1993-1994 гг. — художественный руководитель в московском театре им. К.С. Станиславского
С 1994 г. — главный режиссер Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И. Качалова
Заслуженный деятель искусств России, народный артист России и РТ
Лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая, лауреат премии Правительства России им. Ф. Волкова за вклад в развитие театрального искусства РФ, лауреат премии «Золотая маска»