Александр Славутский: «Если бы не Минтимер Шаймиев, я здесь не остался бы»

Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев по своей природе созидатель, строитель. Он умеет воплотить в жизнь идею, понимая ее ценность для окружающего мира, для людей. Такое мнение выразил руководитель Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова Александр Славутский.

«Минтимер Шарипович понимал, что русский театр в республике должен работать на высоком профессиональном уровне, и всегда поддерживал нас в решении финансовых и хозяйственных вопросов» Фото: предоставлено пресс-службой театра им. Качалова

«Человек дела, человек идеи, который привык нести груз ответственности»

«С Минтимером Шариповичем мы познакомились в театре на спектакле “Скрипач на крыше”. Ему понравился спектакль, а я поделился, что мы хотим выдвинуть на звание заслуженного артиста РТ кандидатуру исполнителя главной роли. И он сказал: “Сегодня пятница, и до заката солнца мы решим этот вопрос”. В течение одного дня его аппарат подготовил все документы.

Он не держался за догмы, за положения, он сделал то, что считал нужным и правильным. В этом весь Шаймиев. Человек дела, человек идеи, человек, который привык принимать решения, нести груз ответственности, отвечать за свои поступки.

Несколько раз, поздравляя меня с юбилеями, он говорил со сцены: “Ты нас очень выручил! Потому что до твоего прихода нас упрекали в том, что мы не занимаемся русским театром”. А театр был в удручающем положении: долгое отсутствие творческого руководства, разброд в труппе, здание в жутком состоянии, ощущение бедности, нищеты. Да и Казань тогда произвела на меня удручающее впечатление: была весна, грязь, слякоть. Если бы не Шаймиев, то я здесь не остался бы.

«Несколько раз, поздравляя меня с юбилеями, он говорил со сцены: “Ты нас очень выручил! Потому что до твоего прихода нас упрекали в том, что мы не занимаемся русским театром”» Фото предоставлено пресс-службой театра им. Качалова

Решил остался на несколько лет, и вот эти несколько лет переросли почти в три десятилетия моей жизни в Татарстане, моей работы в Качаловском театре. И это прежде всего благодаря заботе и участию Минтимера Шариповича», – рассказал Славутский.

«Шаймиев понимает, что вклад в искусство – это вклад в генофонд народа»

«Минтимер Шарипович понимал, что русский театр в республике должен работать на высоком профессиональном уровне, и всегда поддерживал нас в решении финансовых и хозяйственных вопросов. Он поддерживал своим вниманием к нашему творчеству. Человек, мыслящий масштабно, Шаймиев всегда понимал и понимает важность, нужность паритета в культурной политике многонациональной республики. Он понимает, что вклад в искусство – это вклад в генофонд народа.

«Шаймиев искренне любит искусство. Он видел у нас практически весь репертуар. Вместе с супругой они приходили на спектакли, знали всех артистов по именам» Фото предоставлено пресс-службой театра им. Качалова

Очень важно, что Шаймиев искренне любит искусство. Он видел у нас практически весь репертуар. Вместе с супругой они приходили на спектакли, знали всех артистов по именам, знали их проблемы, могли со всеми поговорить, каждому уделить внимание во время своего визита. И сейчас он не забывает нас.

Открывая наш театральный музей, он провел с нами в театре больше пяти часов. Московские гости, которые разделили с нами радость этого события, изумились степени его вовлеченности, его интереса, его осведомленности.

Я всегда верил и верю в роль личности в истории, потому что народ – понятие неоднозначное. Уверен, все определяет личность. Дело Шаймиева продолжает Рустам Минниханов. Корабль не может двигаться без рулевого. Только щепка плывет сама по себе по волнам», – уверен руководитель театра.

«Минтимер Шарипович всегда говорил, что надо нести бренд Татарстана за пределы республики» Фото предоставлено пресс-службой театра им. Качалова

«Шаймиев всегда говорил, что надо нести бренд Татарстана за пределы республики»

«В том, что наш театр сейчас – один из лучших в стране, во многом заслуга Шаймиева, нашего первого рулевого, первого Президента Татарстана. Он заложил фундамент сегодняшнего успеха республики и, конечно же, нашего театра. Благодаря поддержке его преемника Рустама Минниханова мы провели масштабную реконструкцию, и теперь театр в идеальном состоянии один из немногих в стране.

В свое время Шаймиев решил вопрос по набору внебюджетного актерского курса Российской академии театрального искусства на средства республики. Мы выпустили один курс, потом второй. Половина труппы – это мои ученики, которые сегодня уже заслуженные и народные артисты.

Минтимер Шарипович всегда говорил, что надо нести бренд Татарстана за пределы республики, и сегодня нашу гастрольную деятельность, фестивали, которые мы проводим, всегда поддерживает Рустам Минниханов.

«Для меня большая честь быть в замечательной компании, которую возглавляет первый Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев» Фото предоставлено пресс-службой театра им. Качалова

Шаймиев всегда уделял большое внимание развитию культуры и не случайно стал первым лауреатом Национальной театральной премии “Золотая маска” в Татарстане. Мы выдвинули его кандидатуру за поддержку театрального искусства, и он был безоговорочно поддержан Союзом театральных деятелей России. Потом эту “Золотую маску” получили Марсель Салимжанов и Ренат Тазетдинов, в этом театральном сезоне лауреатом премии стал и я. И для меня большая честь быть в замечательной компании, которую возглавляет первый Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев», – признался Славутский.

Славутский Александр Яковлевич

В 1993-1994 гг. — художественный руководитель в московском театре им. К.С. Станиславского

С 1994 г. — главный режиссер Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И. Качалова



Заслуженный деятель искусств России, народный артист России и РТ

Лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая, лауреат премии Правительства России им. Ф. Волкова за вклад в развитие театрального искусства РФ, лауреат премии «Золотая маска»

#Шаймиеву-85