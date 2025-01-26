Александр Сладковский: «Публика в Казани изменилась радикально»

О том, как изменилась публика и он сам за последние годы, об абонементе в Москве, записях музыки, особенностях профессии и том, почему Стравинский так не любил дирижеров, - в интервью «Татар-информа» с народным артистом России и Татарстана, худруком и главным дирижером ГАСО РТ Александром Сладковским.





«Дирижирование, в моем понимании, – это мастерство коммуникации»

Александр Витальевич, в ноябре на ежегодном фестивале «Денис Мацуев у друзей» вы не смогли выйти к пульту в Казани из-за срочной операции. Вас заменил коллега. Ситуация экстренная, но в жизни всякое бывает. Скажите, а вам приходилось вот так же в срочном порядке приходить на помощь?

Конечно, приходилось. Нечасто, слава богу. Не буду называть имен, но, помню, у одного очень известного музыканта и дирижера, когда его оркестр был на гастролях в Германии, умерла мать. Это большое несчастье, любой поймет. И я, несмотря на очень плотный рабочий график здесь, в Казани, полетел тогда в Мюнхен, чтобы заменить маэстро.

Еще был случай, когда известный советский и эстонский дирижер Эри Клас (он скончался в 2016 году) тоже неожиданно заболел, а он должен был с Госоркестром имени Светланова исполнять Девятую симфонию Малера. Мне позвонили буквально за неделю до концерта, а я тогда к этому произведению еще даже не прикасался… Пришлось сделать такой прыжок, практически моментально выучить огромную и очень сложную партитуру. Но сама возможность работы с таким прославленным оркестром подстегивала…

Знаете, такое случается в нашей профессии, и очень многие дирижеры, вот так вот «впрыгнув» в чужую программу (есть у нас даже такой глагол для подобных ситуаций), порой даже делают прыжок и в карьере. Тот случай, когда, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы же часто откладываем какие-то произведения на потом, и вот когда приходилось вмиг себя перестраивать – это, на самом деле, помогает, это некая встряска, которая бывает необходима.

Во многих интервью вас спрашивали о том, что дает ГАСО РТ работа с другими дирижерами. Я спрошу иначе – а что вам давала такая вот работа с другими оркестрами?

Когда я только начинал, с кем только не выступал – наверное, со всеми региональными оркестрами, благо в стране симфонические коллективы есть практически в каждом регионе. Сыграл и со всеми столичными коллективами, кроме оркестров Большого и Мариинского театров. На определенном этапе карьеры работать приглашенным дирижером – это хорошая практика, хотя это и всегда серьезный вызов.

Понимаете, дирижирование – это же не просто тактирование, это не просто стоять за пультом спиной к залу и размахивать палочкой. Дирижирование, в моем понимании, – это в первую очередь мастерство коммуникации. Чем быстрее ты установишь контакт с оркестром, в который тебя пригласили, тем качественнее сможешь сложить воедино те партитуры, что вам нужно исполнить. Приходить в гости и начинать диктовать свои условия – не вариант. В приглашенном режиме в любом случае учишься подстраиваться, находить ключики к музыкантам.

У меня был случай, давно уже, правда, когда все сработало против меня. Это было во Флоренции, меня пригласили в оркестр Зубина Меты, которым он, кстати, несмотря на солидный уже возраст (88 лет, – прим. Т-и), до сих пор руководит – дирижирует уже сидя, но делает это просто потрясающе, я недавно видел запись Четвертой симфонии Брукнера. И мы должны были сыграть Десятую симфонию Шостаковича, а также «для разогрева» какую-то русскую увертюру, уже и не помню название. А с итальянцами в принципе работать непросто, а тут еще и произведение сложное, огромное, очень оркестровое. И навязанная мне увертюра. Репетиций предполагалось немного…

И вот именно эту увертюру оркестр плохо, в моем понимании, играл. И я уже на прогоне, поняв, что вообще ничего не выходит, сдался, положил палочку и махнул рукой – мол, ну как-нибудь сыграем. Музыканты очень расстроились, ко мне прибежал взволнованный интендант, чтобы загасить конфликт. Спустя годы, могу признаться честно – считаю, что совершил тогда ошибку. Надо было, несмотря ни на что, все-таки найти в себе силы, перебороть ситуацию… Но на ошибках ведь учатся. Так вот, такие пригласительные поездки – это мои университеты.

Можно сравнить это с этаким профессиональным обогащением?

Да, можно. В оркестре, где ты главный, ты все со временем отлаживаешь, и все начинает работать как часы. Не сразу, конечно, с ГАСО РТ у нас ушло несколько лет для вхождения в такой режим. Долго мне приходилось работать этаким настройщиком рояля, если за рояль принять оркестр. Подчистить там молоточки, подтянуть струны… Это скучная рутина, но она необходима. Когда я только начал работать в Казани, то буквально ночевал в зале, мы проводили по три репетиции в день. В общем, очень долго заводили эту машину. И в итоге завели.

Кстати, возвращаясь к вашему вопросу о приглашениях. Честно говоря, я уже давно не экспериментирую и с другими оркестрами выступаю очень редко. Сейчас уже я могу сам выбирать, какое приглашение принять. И вот в декабре выступал с заслуженным коллективом РАСО Санкт-Петербургской филармонии, которым много лет руководил легендарный Юрий Темирканов. Я с ними, наверное, четверть века не играл. А это же уникальное, знаковое место для всех музыкантов. Очень сложный зал – не по звучанию, по духу. Ведь там же все начиналось! В Москве же консерватория позже появилась.

А Темирканов, сам того не подозревая, по сути, вообще определил мою судьбу. Я увидел его впервые еще, наверное, 13-летним подростком – правда, в Большом зале Московской консерватории. И так был впечатлен, что поставил себе цель стать дирижером.

«Есть всего три пункта, по которым можно оценить качество оркестра»

Кстати, о Москве. У ГАСО РТ есть абонемент в Московской филармонии. Что ответите скептикам, которые не понимают, зачем это нужно? Почему это, условно, для Татарстана круто?

Мы единственный региональный оркестр, который имеет свой абонемент в столице. На мой взгляд, это просто показатель качества оркестра. Мы ведь уже седьмой сезон подряд там выступаем. И секрет прост – наши концерты всегда приходят с аншлагами, публика аплодирует стоя после каждого выступления. Если бы наши концерты в Москве не продавались, нас бы давно перестали приглашать. Культура ведь тоже стоит денег.

Вообще этот абонемент сложился закономерно. Я же из Москвы в Казань переехал 15 лет назад. И к тому времени у меня в столице сложились уже серьезные творческие и дружеские отношения с людьми, которые, скажем так, принимают решения. Уже в 2011-м мы с ГАСО РТ сыграли в столице в первый раз, программу из вальсов. И не банальную, из Штраусов, а мы привезли вальсы Равеля, Чайковского. То есть сразу поставили себе серьезную планку и, что еще важнее, взяли ее. И вот, испытав пару раз оркестр в ходе таких пригласительных концертов, люди, которые «продают искусство», поняли, что на нас слушатель пойдет.

Вообще это огромная честь – иметь свой абонемент в столице. Ни один из региональных оркестров, даже очень хороших, такого не получил. А мы уже сейчас планируем следующий сезон. И, кстати, увидев, как мы собираем залы в Московской филармонии, нас стали звать еще в зал «Зарядье»! А еще мы уже даем по два концерта в год и в Санкт-Петербургской филармонии, но пока в режиме приглашений. То есть в сумме у ГАСО РТ выходит три концерта в рамках абонемента в филармонии и четыре пригласительных выезда – в «Зарядье» и в Санкт-Петербурге. А это же самые знаковые залы в России!

И это я еще не упоминаю выезды в Иркутск на фестиваль Дениса Мацуева, в Сочи… В общем, отвечая всем скептикам – подобная востребованность ГАСО РТ за пределами Татарстана свидетельствует о высоком качестве оркестра.

А каким образом вообще такое качество можно оценить, вы знаете?

Нет. Расскажете?

Есть всего три пункта: в каких залах играет оркестр, с какими солистами он играет и на каких лейблах он записывается.

Я бы еще добавил, если позволите, – и какие программы играет оркестр.

Это вопрос спорный. Можно же ездить по стране с безусловными хитами, которые всегда продаются. Но нам это не интересно. Хочу подчеркнуть: мы всегда на выездах играем разные программы, мы никогда не повторяемся. Это для оркестра каждый раз очень большое испытание. Но и очень хороший опыт.

«Я страдаю от того, что при всем желании не успею сыграть всю гениальную музыку»

Раз уж мы затронули эту тему. Как в принципе вы складываете произведения, которые будете играть в рамках конкретной программы? Иногда сочетания выглядят удивительно – например, первый концерт Чайковского, а потом Бернстайн. Или Шёнберг, Бетховен и Штраус… Где логика?

Коллективного разума у нас нет, только жесткое единоначалие – поэтому, конечно, все программы я придумываю сам. «Просветленная ночь» Шёнберга, Тройной концерт Бетховена и «Так говорил Заратустра» Штрауса – знаковый концерт, который мы дали в ноябре в Казани и Москве, – так сложилось, потому что все они представители Венской школы. А ведь вся симфоническая музыка, по сути, родилась там!

Вообще с самого начала своей работы в Казани я никогда не заигрывал с публикой. Никогда не старался ей угодить, предложить что-то легкое и удобоваримое. Я всегда старался выпускать сложные и содержательные программы. Поэтому, кстати, мы приглашаем ведущих, чтобы звучали вступительные слова. Чтобы логика, о которой вы спрашиваете, так или иначе слушателям разъяснялась. Ну и добавлю еще один момент – я стараюсь делать программы, которые будут интересны еще и мне, и оркестру.

Но как вы выбираете произведения? У вас есть какой-то вишлист для этого?

Да нет, конечно. Послушайте, столько музыки гениальной написано! Я страдаю от того, что всю не успею сыграть, при всем желании. А выбор произведений… Ну, мы же все растем и как личности, и как музыканты. Со временем начинаешь о чем-то более серьезном задумываться. Так мы пришли сначала к Малеру, теперь приходим к Брукнеру…

Для меня, как для руководителя, дирижера, художника, принципиально важно не останавливаться, постоянно развиваться. Если бы мы играли только безусловные хиты, только, не знаю, Вивальди или Второй концерт Рахманинова, оркестр давно бы потерял и авторитет, и квалификацию. Оркестр должен все время играть на, скажем так, самой высокой ноте. Все время поднимать и поднимать планку. Только это мотивирует творческое развитие. Нельзя расслабляться. Моя задача – все время двигать коллектив к вершине Олимпа.

Есть еще и технологический момент. Я бы хотел, например, взяться за Гайдна. Несмотря на кажущуюся простоту, это, наверное, один из самых сложных композиторов. Но, к сожалению, для исполнения его музыки не нужен такой состав оркестра, что у нас сформирован. И куда мне в таком случае отправить половину состава?

«Самое главное, чтобы слушатели ушли с концертов энергетически заряженными»

Вы говорили о финансовой составляющей. А ведь те самые хиты – они же и самые продаваемые концерты в любом случае. Или вы хотите сказать, что просто эти партитуры настолько заезжены, что ничего нового в них открыть уже нельзя?

Откровенно говоря, да. Скажу, может, грубо, но ГАСО РТ может сейчас без репетиций сыграть первый концерт Чайковского, ну просто с закрытыми глазами. Поэтому нам и интереснее браться за что-то более редкое. Вот, к примеру, в марте мы готовимся исполнить «Шехеразаду» Римского-Корсакова. Технологически эта партитура, конечно, не такая сложная, как, например, «Весна священная» Стравинского. И для оркестра эта музыка не испытание. Но в этой симфонии, хотя ее и называют симфонической сюитой, столько нюансов! Там соло почти у всех духовых, а уж про скрипку я молчу…

А для вас эта музыка чем интересна? Вы слышите в ней сказку из «Тысяча и одной ночи»?

Сам Римский-Корсаков, как вы знаете, сначала приложил к «Шехеразаде» сказочную программу, а потом сам же ее и убрал. И правильно сделал! Но то, что корабль разбивается о скалы, это в любом случае в музыке слышно. Несмотря на всю сладость и привлекательность, все кончается не очень хорошо. Однако остается надежда. Если совсем упростить, то эта сюита, на мой взгляд, звучит очень трагически. Римский-Корсаков, как никто другой, умел передать стихию моря в музыке, такой Айвазовский в музыке был…

Самое главное для меня, чтобы слушатели ушли с концертов энергетически заряженными. К нам же люди приходят после работы – уставшие, измотанные. И я хочу, чтобы, прослушав концерт, они как-то оживали. Наши концерты – это не отдых, но и интеллектуальной работы мы не требуем. Главное, чтобы энергия, которую сгенерирует оркестр, исполняя то или иное произведение, во-первых, обнадеживала людей в зале, во-вторых, придавала им новые силы.

«Зрителя или слушателя не обманешь никогда»

Вы наверняка знаете, что Игорь Стравинский очень не любил дирижеров. И еще век назад посетовал, что слушатели превращаются в зрителей, а на концерты ходят, чтобы посмотреть на телодвижения дирижера, а не послушать музыку…

Что касается Стравинского, то он, как мне кажется, всех ненавидел. И не только дирижеров, но и плохих духовиков, слабых струнников, всех глупых людей. Для него это было нормальное состояние. Что касается дирижеров, то, как мне кажется, тут ответ простой – Стравинский писал невероятно сложную музыку. И сейчас-то сыграть его не всякий оркестр возьмется, я про дирижеров даже не говорю. Это же челлендж настоящий. Хотя, без ложной скромности, напомню, что уже в конце моего первого сезона в Казани, в 2011-м, ГАСО РТ закончил Рахманиновский фестиваль «Весной священной». То есть оркестр тогда уже набрал форму, чтобы такую партитуру худо-бедно, но сыграть.

Для меня это вообще показатель – если ты не играешь «Весну священную», ты не можешь называть себя дирижером. Если твой оркестр не может сыграть эту музыку, то это не очень хороший оркестр. В XX веке, наверное, и посложнее появились композиторы, но Стравинский все равно остается некой вершиной, требующей от всех музыкантов и от дирижера серьезной концентрации. Поэтому почти никто из его современников не мог понять, как это все правильно исполнить. Его музыка опережала время минимум на век. А потому ему страшно и не нравилось, как исполняют его музыку. Отсюда и нелюбовь к дирижерам.

Но если абстрагироваться от этого и вспомнить его пассаж о том, что слушатели превращаются в зрителей? И приходят посмотреть, как там дирижер будет прыгать или руками махать.

Знаете, такая активность за пультом с возрастом сама проходит. Вообще все зависит от массы обстоятельств. Зрителя или слушателя ведь не обманешь никогда. Если ты заставляешь его сопереживать вместе с тобой, проживать в одном порыве божественную музыку, которую играет оркестр, если они получают в итоге тот эмоциональный заряд, о котором я говорил, то все остальное вторично.

«Наша профессия – это колдовство настоящее»

Хорошо, тогда такой вопрос: как вы для себя определяете профессию дирижера? Это интерпретатор музыки, просто переводчик или кто?

Дирижер – это «слуга царю, отец солдатам». Отвечу, может, пафосно, но я уверен, что наша профессия – это колдовство настоящее. По-другому не могу объяснить. Еще Римский-Корсаков говорил, что дирижирование – самое темное дело в музыке. Ведь непонятно вообще, как рождается эта энергия! Ты стоишь между слушателями и оркестром, и ты становишься этакой турбиной, которая свою эмоцию передает оркестру, а оркестр в ответ заряжает уже весь зал. И эти потоки энергии возвращает мне обратно, в спину. Такой круговорот получается.

Ноты ведь одни и те же. Темпы у всех тоже не сильно различаются. Но есть подголоски, паузы, ферматы, ускорения и замедления, которыми дирижер может управлять, иногда чрезмерно взвинчивая, иногда чрезмерно замедляя темпы. Дирижер как бы пишет звуковую картину. Краски для него – это музыканты, которые превращают ноты в звуки. И они играют ту музыку, которую дирижер слышит в себе, внутри.

А результат – это уже дело личного вкуса. Насколько ты чувствуешь время, заключенное в музыке, насколько мощную кульминацию ты способен выжать, чтобы весь зал с тобой начал дышать в унисон, насколько ты вслушиваешься в паузы. Музыка – это ведь в конечном итоге тишина!

Когда вы дирижируете в Казани, я заметил, в зале включают «глушилку». Это вы так страхуетесь от звуков мобильных телефонов?

Конечно. Но не всегда и эта защита срабатывает, к сожалению. Звуки все равно прорываются. В принципе, нам всем это не сильно мешает, я вам честно скажу. Я настолько улетаю в процессе, что... Но я все равно все слышу, хотя и стараюсь не обращать на это внимания. Когда мы играли «Просветленную ночь» Шёнберга в Москве, в конце, уже в полнейшей тишине, у кого-то на балконе зазвонил телефон. Причем так настойчиво! Ну такие вот реалии.

Других путей, кроме глушилок, я для решения этой проблемы пока не вижу. Ну или нам надо брать на вооружение подход, который когда-то в Перми исповедовал мой большой друг Теодор Курентзис, – там просто все слушатели должны были сдавать свои мобильники в камеру хранения.

«Запись – это как летний лагерь для спецназа»

В этом году исполнится 15 лет, как вы руководите ГАСО РТ. Уже дольше, чем Натан Рахлин, но еще меньше, чем Фуат Мансуров. Какие вехи на этом пути выделите?

Первые три года ушло на становление, на борьбу с полным непониманием и со стороны публики, и со стороны Минкульта РТ. Единственный человек, который меня тогда поддерживал, был Рустам Нургалиевич Минниханов. Он поверил в меня, дал мне полный карт-бланш. Много тогда много приходилось заниматься оргвопросами – от ремонта нашего здания, где был чуть ли не проходной двор, до приобретения новых инструментов. Оркестр был подразделением ГБКЗ имени Сайдашева – даже своего юрлица не было. Все это приходилось создавать с нуля. Серьезно обновился и состав оркестра – огромное преимущество, что в Казани есть консерватория. В ГАСО РТ легионеров нет!

Несмотря на все трудности и сопротивление, уже в 2013-м мы выпустили Антологию татарской музыки на трех дисках, причем записали все на Sony Entertainment! Собрали четыре поколения композиторов, выбрали самые достойные сочинения, которые могли бы вызвать отклик. Все это осталось в цифре.

Второй период – когда мы стали выезжать, начали проводить фестивали, делать записи для телеканалов: Medici, Mezzо, «Культура». И продолжать записи для CD и для винила. В 2016-м мы записали три симфонии Малера, тогда же, причем всего за полтора месяца, все пятнадцать симфоний Шостаковича! И поехали в европейское турне, которое организовала AMG International Music Group.

Ну и третий этап – последние восемь лет. Это уже такая, знаете, стабильная, серьезная работа. Мы записали все симфонии Рахманинова, Чайковского, Бетховена, Стравинского… Этим летом с молодым пианистом, победителем конкурса Чайковского Сергеем Давыдченко, записали все пять фортепианных концертов Шостаковича. Бокс выйдет в этом году, звук уже сведен. Я не помню бокса с этими концертами за последние лет пятьдесят, наверное.

То, что вы записываете, и то, что играете на концертах, – истории не пересекающиеся? Тогда зачем эти записи?

Они абсолютно не пересекаются. Концертный сезон заканчивается в июне, и мы сразу садимся в пустом ГБКЗ имени Сайдашева и записываемся. Запись – это как техосмотр, это детальная проработка партитур, каждой фразы, каждого аккорда, это проверка слаженности оркестра. Если в одном дубле не попали – играем снова и снова, доводим исполнение до совершенства. Тут уже всем командует звукорежиссер, и если он пропускает, то, как говорится, перекрестились и идем дальше.

Для оркестра это невероятная важная работа. Это как летний лагерь, я не знаю, для спецназа. И заниматься таким можно только летом. Насколько я знаю, ни один симфонический оркестр в России такое не практикует. Я не знаю почему.

Для меня же важно не просто записать какую-то одну симфонию. Важно собрать весь цикл и показать во всей красе конкретного композитора – от первой сочиненной им ноты до последней. Так только Евгений Светланов в свое время делал. Он только симфонии Рахманинова переписывал раза три. Вот эту традицию для меня очень важно возродить. И это абсолютно не коммерческая история. Тем более что боксы издаются небольшими тиражами. Главное – все наши записи сразу уходят на музыкальные платформы – на те же Apple Music, Яндекс и др.

Знаете, почему это важно? ГАСО РТ основал легендарный Натан Григорьевич Рахлин. А вы знаете какие-нибудь записи Рахлина? Увы, не осталось практически никакого наследия. Только «Марш Сайдашева» на грампластинках, которые не найти, да телевизионные хроники – с открытия КАМАЗа и т.п. Для меня важно, что мы оцифровываем историю ГАСО РТ, и она останется на века. Для меня важно, чтобы тот состав оркестра, который я пестую уже 15 лет, не просто активно концертировал, а чтобы от него остались записи. И не только в виде боксов, у оркестра огромное количество концертов, записанных для телеканалов. Сейчас мало кто это делает. На таком уровне точно.

Напоследок: как слушатель в Казани изменился за эти 15 лет?

Я помню мой первый концерт в Казани в октябре 2009-го. Еще Фуат Мансуров был жив, приходил на репетиции, мы очень тепло тогда с ним общались. Программа была идеальная: «Волшебное озеро» Лядова, «Поэма экстаза» Скрябина и Вторая симфония Рахманинова. Ну что могло быть лучше? На сцене сидели почти 100 человек – весь ГАСО РТ. Знаете, сколько слушателей было в зале? Человек пятьдесят. Причем все это после рекламы, анонсов. И – такой выхлоп.

Чтобы все изменить, мы вышли к людям – выступали в доке на Заводе имени Горького в Зеленодольске, в ТЦ «Мега», в УНИКСе. И выступали абсолютно бесплатно. И так потихонечку стали людей раскачивать, чтобы у них проснулся интерес. Результат вы и сами знаете – сегодня на наши концерты билеты бывает не достать, при том что мы всегда сильно заранее открываем продажи.

Я уверен, что количество всегда переходит в качество, и та публика, которая раньше не понимала вообще, для чего ходить на концерты классической музыки, теперь приходит на них осознанно. Я иногда наблюдаю из ложи за полным залом красиво одетых людей, очень внимательно слушающих и с большим уважением относящихся к оркестру. Вот как публика изменилась. Радикально изменилась, если одним словом.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГАСО РТ