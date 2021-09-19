Александр Сладковский проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Художественный руководитель и главный дирижер Госоркестра РТ, народный артист Татарстана и России, профессор Александр Сладковский принял участие в выборах депутатов в Государственную Думу Российской Федерации восьмого созыва. Свой голос он отдал в Айшинском сельском поселении.

«В этот день мы надеемся на то, что наша республика выберет свой будущий вектор и он будет самым правильным. На выборы очень важно идти, я считаю, что это созидательная составляющая нашего общества. <...> Самое главное, что мы вместе и мы едины», – считает Сладковский.

Художественный руководитель и главный дирижер Госоркестра РТ проголосовал вместе с главой Айшинского сельского поселения, председателем совета Айшинского сельского поселения Радиком Галявиевым.

Фото предоставлены пресс-службой оркестра