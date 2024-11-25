news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Культура 25 ноября 2024 17:00

Александр Сладковский попал в больницу из-за срочной операции

Скопировать ссылку
Александр Сладковский попал в больницу из-за срочной операции
Фото: © «Татар-информ»

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский госпитализирован «в связи с внезапно возникшей медицинской операцией». Об этом сообщает пресс-служба ГАСО РТ на странице оркестра в социальной сети «ВКонтакте».

«Операция не носит сложного характера, но неотвратима и требует определенного периода восстановления», — пояснили в пресс-службе оркестра.

Руководство фестиваля «Денис Мацуев у друзей» и ГАСО РТ решили доверить проведение программ мероприятия лауреату всероссийских конкурсов, главному дирижеру Государственного симфонического оркестра Челябинской области Алексею Рубину, уточнили в пресс-службе.

#гсо рт #александр сладковский
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100