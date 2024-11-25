Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Александр Сладковский попал в больницу из-за срочной операции
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский госпитализирован «в связи с внезапно возникшей медицинской операцией». Об этом сообщает пресс-служба ГАСО РТ на странице оркестра в социальной сети «ВКонтакте».
«Операция не носит сложного характера, но неотвратима и требует определенного периода восстановления», — пояснили в пресс-службе оркестра.
Руководство фестиваля «Денис Мацуев у друзей» и ГАСО РТ решили доверить проведение программ мероприятия лауреату всероссийских конкурсов, главному дирижеру Государственного симфонического оркестра Челябинской области Алексею Рубину, уточнили в пресс-службе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»