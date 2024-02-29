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Госоркестр Татарстана завершил новый проект концертом по произведениям Берлиоза
В Казани состоялся заключительный концерт сезона нового проекта Госоркестра Татарстана «Солисты ГАСО РТ приглашают». Он был полностью посвящен музыке Гектора Берлиоза.
Композитор славился своим пристрастием к фантасмагориям, так что зрителей в этот вечер ожидало множество причудливых музыкальных картин.
Чего только стоили «Сон в ночь шабаша» из Фантастической симфонии и «Оргии разбойников» из симфонии «Гарольд в Италии». Собственно, программу концерта составили из этих музыкальных произведений.
Как и следует из названия проекта, на сольные партии вышли музыканты Госоркестра. А точнее один — концертмейстер группы альтов Айдар Багаутдинов.
«За спиной родной коллектив, за дирижерским пультом — Александр Витальевич (Сладковский – руководитель оркестра – прим. Т-и), в руках — топовое произведение для альта с оркестром. Это ли не счастье?» — задал риторический вопрос Багаутдинов.
Музыкант уверен, что «Гарольд в Италии» есть в репертуарном шорт-листе любого солирующего альтиста. «Конечно, симфония на слуху, но тем интереснее не ориентироваться на исполнение других, а играть так, как чувствуешь сам», — рассказал он.
Айдар Багаутдинов признался, что за карьеру не успел исполнить «Гарольда в Италии» с профессиональным коллективом. Теперь же гештальт, наконец, закрыт.
По словам инициатора идеи — художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского, в этом и кроется прелесть проекта.
«Самое страшное, когда музыкант перестает интересоваться музыкой. Мы не можем этого допустить, мы должны марку держать. Но у нас нет никакого насилия. Мы не ставим задачу выставить на сольные партии всех оркестрантов. Это в первую очередь их инициатива. Они сами предлагают программу и состав исполнителей», — объяснил он.
На вопрос о новых задумках маэстро лукаво улыбнулся. Но все же прокомментировал: «Признаться, я не загадываю, хотя некоторые замыслы все-таки есть. Сейчас настроены хорошо справляться с тем, что есть. Тем более темп мы задали бодрый, дай бог выдержать его и ни в коем случае не просесть».
Уже на этой неделе оркестр и маэстро Александр Сладковский отправятся с гастролями по России. Выступления пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Перми.
Фото предоставлены пресс-службой оркестра
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