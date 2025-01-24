Александр Сидякин о стеле «Город трудовой доблести»: Это место должно выбрать люди

Руководитель Центрисполкома «Единой России» Александр Сидякин рассказал о целях и задачах федерального партийного проекта «Историческая память», координатором которого он является. Как известно, бывший координатор этого проекта Александр Хинштейн, назначен Президентом врио губернатора Курской области.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», Сидякин поблагодарил своего предшественника за наработки, напомнив основные направления партпроекта. Это «Диктант Победы», реставрация объектов культурного наследия, конкурс музеев Победы, выставки, посвященные Героям, книги Героев, муралы, почтовые марки, посвященные городам трудовой доблести и Героям СВО.

«Задач перед проектом «Историческая память» стоит много. - отметил он, - Главным стержневым мероприятием станет «Диктант Победы», который проходит у нас традиционно в преддверие празднования 9 мая. В прошлом году в нем приняли участие 2,5 млн человек, работали почти 30 тысяч площадок, писался в 61 стране. Задача в этом юбилейном году сделать не меньше вовлеченность людей, к акции присоединятся известные люди и участники СВО».

Рассказывая о работе партпроекта, Александр Сидякин напомнил, что «Города трудовой доблести» определяются по инициативе партии Президентом с 2020 года.

Отметив Казань, которая одной из первых в стране удостоилась этого почетного звания в 2020 году, Александр Сидякин рассказал о прошедшем сегодня совещании, в котором в режиме видеосвязи также приняли участие мэры семи населённых пунктов, которым 15 января присвоили почетные звания «Города трудовой доблести». Как известно, в их числе и Зеленодольск. Теперь жителям предстоит принять участие в обсуждении по выбору места, где будет расположена памятная стела.

«Это история, которую мы ежегодно проводим и стараемся чтобы она была всенародной. Для этого будут задействованы штабы общественной поддержки «Единой России». Мы будем выслушивать мнение архитекторов, урбанистов, краеведов и Российского военно-исторического общества», - сообщил Руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», отметив, что мнение рядовых горожан должно быть услышано. Место стелы «Город трудовой доблести» должно выбрать люди, уверен Александр Сидякин.

«Любовь к стране и отчеству, она не различается от региона к региону. Если у тебя есть потребность гордится, значит ты хочешь гордится за достижения, которые твой город, твои предки, живущие конкретно на этой земле, сделали. И мне кажется, что вот эта история с городами трудовой доблести, она про это. Про то, что ты гордишься историей своей страны, которая победила в войне, и историей своего места и города, который участвовал, чтобы ковать эту Победу», - подчеркнул координатор федерального партийного проекта «Историческая память».

Интервью Александра Сидякина, а также о прошлом, настоящем и будущем Зеленодольска – «Города трудовой доблести», и о том, как Татарстан планирует провести Год защитника Отчества, смотрите на ТНВ 30 января в 22:10 в программе «Наша Республика – Наше Дело».