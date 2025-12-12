Александр Секулич высказался об успехах футбольного «Зенита»

Фото: bc-zenit.com

Наставник баскетбольного клуба «Зенит» Александр Секулич прокомментировал успехи футбольного клуба «Зенит».

«Я не большой футбольный эксперт, хотя за футболом слежу. Слежу за «Зенитом». Знаем, что старт в чемпионате у команды выдался шатким, но сейчас «Зенит» выглядит действительно здорово. Мы смотрели игры одноклубников. Надеюсь, что после зимнего перерыва «Зенит» будет ещё сильнее и сможет стать чемпионом России», – цитирует Секулича «Матч ТВ».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу в РПЛ вторым в турнирной таблице.