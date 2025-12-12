Александр Секулич высказался об успехах футбольного «Зенита»
Наставник баскетбольного клуба «Зенит» Александр Секулич прокомментировал успехи футбольного клуба «Зенит».
«Я не большой футбольный эксперт, хотя за футболом слежу. Слежу за «Зенитом». Знаем, что старт в чемпионате у команды выдался шатким, но сейчас «Зенит» выглядит действительно здорово. Мы смотрели игры одноклубников. Надеюсь, что после зимнего перерыва «Зенит» будет ещё сильнее и сможет стать чемпионом России», – цитирует Секулича «Матч ТВ».
«Зенит» ушел на зимнюю паузу в РПЛ вторым в турнирной таблице.