news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 декабря 2025 09:08

Александр Секулич высказался об успехах футбольного «Зенита»

Читайте нас в
Телеграм
Александр Секулич высказался об успехах футбольного «Зенита»
Фото: bc-zenit.com

Наставник баскетбольного клуба «Зенит» Александр Секулич прокомментировал успехи футбольного клуба «Зенит».

«Я не большой футбольный эксперт, хотя за футболом слежу. Слежу за «Зенитом». Знаем, что старт в чемпионате у команды выдался шатким, но сейчас «Зенит» выглядит действительно здорово. Мы смотрели игры одноклубников. Надеюсь, что после зимнего перерыва «Зенит» будет ещё сильнее и сможет стать чемпионом России», – цитирует Секулича «Матч ТВ».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу в РПЛ вторым в турнирной таблице.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

11 декабря 2025
ОСАГО: в каких случаях можно его не оформлять в Татарстане

ОСАГО: в каких случаях можно его не оформлять в Татарстане

11 декабря 2025