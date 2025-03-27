Александр Шаров объяснил, как будут исправлять ситуацию в серии с «Ак Барсом»

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Александр Шаров поделился мыслями после поражения от казанского «Ак Барса» в первом матче первого раунда Кубка Гагарина (1:4). Он заявил, что исход матча решили мелкие нюансы и брак.

«Все бились, все старались, но в итоге проиграли. Счёт в серии 0-1, ничего страшного, готовимся дальше. Мы не забили свои моменты, хорошо начали, но пропустили в меньшинстве. Потом какой-то мелкий брак, который соперник реализовал, а мы не смогли. Мы знаем, что чуть ли не лучшее меньшинство у них по сезону, понимаем, где можем добавить в большинстве, будем стараться забить», – сказал Шаров.

Также игрок «Авто» рассказал, почему у его команды так тяжело с реализацией моментов. В том числе в неравных составах.

«Матч на матч не приходится, не будем говорить, что есть какая-то проблема с реализацией. Проблемы в большинстве? Мало бросаем, хотим до верного разыграть, а надо закрыть вратаря, бросить, добить, такие голы чаще всего в плей-офф и заходят», — передает слова Шарова «Чемпионата».

Напомним, следующий матч между этими соперниками состоится завтра, 28 марта также в Екатеринбурге. Начало встречи – 17:00 по московскому времени.