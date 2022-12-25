Александр Шадриков в прямом эфире подведет экологические итоги года в Татарстане

В понедельник, 26 декабря, состоится прямой эфир с министром экологии и природных ресурсов Татарстана Александром Шадриковым. В эфире программы #ТатарстанОнлайн он подведет экологические итоги года, а также расскажет о наиболее крупных экопроектах, реализованных в республике в последние годы.

Зрители эфира смогут задать министру вопросы — на самые частые и наиболее актуальные он ответит во время трансляции. На остальные пользователи получат ответ после завершения трансляции.

Программа начнется в 12.00, присоединиться к ней можно в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на YouTube.

С апреля 2020 года гостями эфиров #ТатарстанОнлайн стали более 40 министров и руководителей разных ведомств РТ, депутаты Госсовета РТ и Госдумы, а также Президент Татарстана Рустам Минниханов.