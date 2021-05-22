Глава Минэкологии РТ принял участие в уборке мусора на пляже «Нижнее Заречье»

Экомарафон Всероссийской акции «Вода России» прошел сегодня в Казани на пляже «Нижнее Заречье». В масштабном субботнике, приуроченном ко Дню Волги, приняли участие министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков и известный блогер Алена Шишкова.

«Сегодня мы с вами очищаем берега водных объектов. Мы стоим рядом с Кремлем, на берегу Куйбышевского водохранилища, у реки Казанки. По всей территории республики сегодня также вышли наши активисты, жители республики. Всем хочу сказать слова огромной благодарности за благое дело и за то, что вы небезразличны к экологии и окружающей среде. Желаю всем удачи и успехов», — сказал глава Минэкологии РТ на открытии субботника.

Далее участников Дня Волги в Казани поприветствовал председатель регионального отделения Русского географического общества в Республике Татарстан Дмитрий Шиллер. Он более 15 лет занимается очисткой прибрежных зон и дна водоемов, устанавливает мировые рекорды по погружению.

«Мы делам огромное благое дело. В такой день объединяется много людей, происходит очистка большого водного пути. Мы вместе сделаем чище нашу реку», — отметил участник акции.

Специальным гостем мероприятия стала известный блогер Алена Шишкова. Она призвала собравшихся и своих подписчиков активнее включаться в подобные акции.

«Хочу поблагодарить всех за то, что вы здесь сегодня собрались. Вы не побоялись дождливой погоды. Волга — одна из крупных рек в Европе, и я считаю, что нужно не только потреблять, но и отдавать природе дань. Я сегодня здесь для того, чтобы внести свой вклад», — отметила блогер, обращаясь к собравшимся волонтерам.

Участники субботника собирали мусор по принципам раздельного сбора отходов, чтобы максимально возможное количество отправить на переработку, а не на полигоны. По итогам акции вторую жизнь получат отходы общим весом 292 кг. Всего на акции с берега, поверхности воды и со дна реки было собрано 463 кг мусора. Пришедшие на генеральную уборку пляжа в Казани соревновались в количестве собранного мусора.

«По итогам субботника среди его участников разыграна лотерея. Победители получили памятные призы от организаторов акции „Вода России“. В 2020 году по итогам акции „Вода России“ в рейтинге регионов Республика Татарстан заняла третье место. В этом году министр экологии и природных ресурсов РТ поставил задачу занять первое место», — сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минэкологии РТ.

Всего в этот день к проекту присоединились 15 регионов страны: Волгоградская, Нижегородская, Самарская, Ивановская, Костромская, Тверская, Ярославская, Московская, Астраханская, Саратовская, Ульяновская области, Татарстан, Марий Эл, Калмыкия и Чувашия.

Акция проводится в рамках национального проекта «Экология». Нацпроекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина и охватывают 12 направлений стратегического развития страны, в том числе «Образование», «Здравоохранение», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда» и др.