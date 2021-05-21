Александр Рар: «Не за горами время, когда Европа признает в ЕАЭС равного партнера»

Россия, страны Центральной Азии и Китай смогли наладить взаимовыгодное сотрудничество и создать эффективную интеграционную структуру, с которой придется считаться европейцам. Об этом на площадке Центральноазиатской конференции международного клуба «Валдай» в Казани рассказал научный директор Германо-Российского форума политолог Александр Рар.

Он напомнил, что после развала Советского Союза главным направлением российской внешней политики стало сотрудничество со странами Запада, в том числе и с Европой. Однако попытка равного диалога провалилась, и сейчас отношения России с ЕС и США заметно ухудшились.

В то же время противоположное направление — восточное — оказалось гораздо более конструктивным. «Центральная Азия — это пример того, как можно создавать новые интеграционные структуры», — подчеркнул Александр Рар.

Он напомнил, что идея создания Евразийского Союза принадлежала не России, а Казахстану. Центральноазиатские государства выступили инициаторами продуктивного сотрудничества с Россией на основе равенства, чего никогда не было на западном направлении, отметил эксперт.

«Этот механизм работает и будет работать в будущем. Остается лишь дождаться момента, когда ЕС придется признать Евразийский Союз в качестве партнера. Думаю, что это будущее не за горами», — резюмировал Александр Рар.