news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Трасса М12 будет адаптирована под проезд беспилотников
Трасса М12 будет адаптирована под проезд беспилотников
Главный санитарный врач Татарстана привилась от коронавируса
Главный санитарный врач Татарстана привилась от коронавируса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 мая 2021  12:28
Егор Никитин

Александр Рар: «Не за горами время, когда Европа признает в ЕАЭС равного партнера»

news_top_970_100

Россия, страны Центральной Азии и Китай смогли наладить взаимовыгодное сотрудничество и создать эффективную интеграционную структуру, с которой придется считаться европейцам. Об этом на площадке Центральноазиатской конференции международного клуба «Валдай» в Казани рассказал научный директор Германо-Российского форума политолог Александр Рар.

Он напомнил, что после развала Советского Союза главным направлением российской внешней политики стало сотрудничество со странами Запада, в том числе и с Европой. Однако попытка равного диалога провалилась, и сейчас отношения России с ЕС и США заметно ухудшились. 

В то же время противоположное направление — восточное — оказалось гораздо более конструктивным. «Центральная Азия — это пример того, как можно создавать новые интеграционные структуры», — подчеркнул Александр Рар.

Он напомнил, что идея создания Евразийского Союза принадлежала не России, а Казахстану. Центральноазиатские государства выступили инициаторами продуктивного сотрудничества с Россией на основе равенства, чего никогда не было на западном направлении, отметил эксперт. 

«Этот механизм работает и будет работать в будущем. Остается лишь дождаться момента, когда ЕС придется признать Евразийский Союз в качестве партнера. Думаю, что это будущее не за горами», — резюмировал Александр Рар.

#клуб валдай
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное