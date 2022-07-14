Александр Радулов раскрыл причины возвращения в Россию и перехода в «Ак Барс»

Нападающий сборной России и бывший форвард «Далласа» Александр Радулов объяснил, почему решил подписать контракт с казанским «Ак Барсом». Прошлый сезон о провел в команде НХЛ «Даллас», но решил продолжить карьеру в России.

«Решения о возвращении легко не принимаются, но мне хотелось больше времени проводить в России. Я согласился на предложение "Ак Барса", потому что это отличный клуб, где всё на высшем уровне. Мне всегда было приятно играть в Казани.

Я буду делать всё от меня зависящее для побед, полностью отдаваться игре на 120 процентов, потому что по-другому не могу и не умею. Самое главное — работать и быть честным перед собой, командой и болельщиками. В "Ак Барсе" собралась очень хорошая команда с сильным тренерским штабом — многих я знаю лично, многих помню по "Зелёному дерби". Мы будем работать вместе и шаг за шагом идти к цели», — приводит слова Радулова пресс-служба казанцев.

Напомним, что сегодня «Ак Барс» объявил о подписании контракта на два года с нападающим Александром Радуловым. Прошлый сезон игрок провел в «Далласе», набрав 22 очка (4+18) в 74 матчах.