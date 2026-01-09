Александр Радулов продлил контракт с «Локомотивом» до конца следующего сезона КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Александр Радулов останется в составе «Локомотива» до окончания следующего сезона, сообщает пресс-служба ярославского клуба.

В текущем чемпионате 39-летний нападающий провел 44 матча, в которых набрал 38 (19+19) очков, став лучшим снайпером и бомбардиром команды.

Помимо этого, Радулов вошел в историю Континентальной хоккейной лиги, достигнув отметки в 500 результативных передач. Таким образом, он стал третьим игроком в истории КХЛ, добившимся подобного показателя.



В текущем сезоне ярославский «Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции КХЛ.



Напомним, ранее хоккеист выступал за казанский «Ак Барс», с которым доходил до финала Кубка Гагарина, где подопечные Зинэтулы Билялетдинова уступили московскому ЦСКА в финальной серии из 7 поединков (3-4).