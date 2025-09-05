Александр Радулов поделился впечатлениями о предстоящем сезоне КХЛ

Фото: hclokomotiv.ru

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов поделился эмоциями в предвкушении старта нового сезона-2025/26 Континентальной хоккейной лиги.

«Очень прикольно вернуться и начать все заново, с нуля. Увидеть всех пацанов, поработать вместе. Очень круто снова играть в хоккей — это главное! Я кайфую от этой атмосферы, что еще играю в КХЛ, получаю от этого большое удовольствие. А с кем и как меня ставят в тройку — без разницы. У нас хорошая команда, каждый может сыграть с каждым. Мы это в прошлом сезоне доказали, завоевав Кубок Гагарина. Но сейчас — новый сезон. Мы начинаем все заново, с чистого листа» – цитирует Радулова корреспондент Матч-ТВ.

Напомним, в сезоне-2024/25 Радулов стал обладателем Кубка Гагарина в составе ярославского «Локомотива».

В прошлом сезоне за железнодорожников он провел 81 встречу и заработал 50 (25+25) очков в чемпионате и плей-офф КХЛ.

В межсезонье «Локомотив» продлил контракт с 39-летним нападающим еще на один год.

5 сентября 2025 года пройдет матч-открытие КХЛ сезона-2025/26 «Локомотив» - «Трактор» на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Начало встречи 19:30 мск.