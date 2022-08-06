Александр Радулов – о дубле в дебютном матче за «Ак Барс»: «Всегда приятно забивать»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов после разгромной победы над «Нефтяником» (6:1) поделился эмоциями после дебютной игры в составе «барсов», а также прокомментировал свой дубль в ворота альметьевского клуба.

«Как оценить уровень игры после возвращения из Америки? Август месяц, какой тут может быть уровень игры? Нормальный уровень. Для летнего хоккея абсолютно нормально, думаю всем понравилось. Дубль? Всегда приятно забивать. Во-первых, хорошая передача была от Шипачева, по второму голу. С первым там ребята хорошо поборолись, разыграли, вывели человека на бросок. Я просто оказался в нужном месте и попал. Приятно конечно забивать, но самое главное, что команда выиграла», – цитирует Радулова корреспондент «Татар-информа».

Кроме того, форвард прокомментировал большое количество стычек и драк в товарищеской матче.

«Приятно играть, когда товарищеский матч, полный дворец. Да, небольшой, но видно, что люди болееют хоккеем. Самое главное, чтобы им понравилось. Почему было столько стычек? Никто не хочет проигрывать, ребята тоже хотят себя показать. Играют, бьются. Мы вышли на лед, это хоккей, никто ни о чем не думает, просто хочет показать себя», – подчеркнул Радулов.

Напомним, «Ак Барс» одержал победу в первом контрольном матче летнего межсезонья. В Альметьевске казанцы обыграли местный «Нефтяник» со счётом 6:1.

Следующий матч «барсы» проведут завтра. В Нижнекамске команда Олега Знарка сыграет с «Нефтехимиком». Начало встречи в 13:00 по московскому времени.

«Нефтяник» – «Ак Барс» – 1:6 (0:0, 1:2, 0:4)

0:1 Радулов (Кагарлицкий, Галиев, 25:12, 5х4)

1:1 Альшевский Я. (Салахов, Богатов, 30:48, 5х4)

1:2 Радулов (Шипачёв, Войнов, 35:16, 5х4)

1:3 Хенкель (Семёнов, 40:48)

1:4 Галимов (Панюков, Тарасов, 45:15)

1:5 Семёнов (Кагарлицкий, 58.07, 4х5)

1:6 Панюков (Тарасов, 59:40)