Александр Радулов из «Ак Барса» рассказал о желании пить пиво после матча

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал о своем отношении к пиву. По его словам, хоккеист после матча может себе позволить две бутылки.

Бывшая звезда НХЛ 36-летний Радулов этим летом подписал контракт с командой Олега Знарка на два сезона. Предыдущим клубом форварда была команда НХЛ «Даллас».

«Для меня ничего зазорного нет, чтобы выпить одну-две бутылки пива после игры. Но нет такого, что это на постоянке. Просто бывает, когда есть желание», - сказал Радулов в интервью на YouTube-канале.