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Спорт
30 июля 2022  12:41
Артур Халилуллов

Александр Радулов из «Ак Барса» рассказал о желании пить пиво после матча

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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал о своем отношении к пиву. По его словам, хоккеист после матча может себе позволить две бутылки.

Бывшая звезда НХЛ 36-летний Радулов этим летом подписал контракт с командой Олега Знарка на два сезона. Предыдущим клубом форварда была команда НХЛ «Даллас».

«Для меня ничего зазорного нет, чтобы выпить одну-две бутылки пива после игры. Но нет такого, что это на постоянке. Просто бывает, когда есть желание», - сказал Радулов в интервью на YouTube-канале.

#Александр Радулов #Ак барс #хоккей #кхл #НХЛ
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