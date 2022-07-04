Александр Радулов: «Ак Барс» был клубом, который проявлял самый большой интерес

Бывший форвард команды НХЛ «Даллас» Александр Радулов объяснил, почему решил принять предложение продолжить карьеру в «Ак Барсе». Отметим, что официально казанский клуб о подписании контракта с Радуловым не объявлял.

«Просто условия хорошие у «Ак Барса», и этот клуб проявил максимум заинтересованности. Как это бывает: ты начинаешь выбирать, смотреть имеющиеся варианты. И склоняешься к тому, где к тебе более тепло относятся, где тебя сильнее хотят видеть в своей команде. «Ак Барс» был как раз таким клубом, который проявлял самый большой интерес. Спасибо им за это. Будем стараться помочь «Ак Барсу» побеждать.

Мы разговаривали с Олегом Валерьевичем (Знарком) еще перед тем, как я подписал контракт. Мы созванивались, у нас была беседа. Понял, что он хочет, как он видит. И мы приняли решение», - цитирует Радулова «Матч-ТВ».

Также хоккеист оценил силу состава казанского клуба после подписания ряда новичков этим летом. Ранее в «Ак Барс» перешли Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин, Василий Токранов, Кирилл Семенов и Станислав Галиев.

«Состав очень хороший. Но главное, как говорят, лед покажет. На бумаге может быть написано все что угодно. Но нужно, чтобы все работали, выполняли тренерское задание. И были максимально заряженными на победу», - заявил Радулов.