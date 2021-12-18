Александр Попов провел мастер-класс для юных пловцов Татарстана

Мастер-класс и турнир юных пловцов на призы 4х кратного Олимпийского чемпиона Александра Попова прошел сегодня в Казани в плавательном бассейне «Оргсинтез». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе СК ВВС «Синтез».

В церемонии открытия турнира приняли участие Александр Попов - 4-кратный Олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы по плаванию, Вячеслав Харитонов - председатель «Сибур Профсоюз», Айдар Ахметшин - Заместитель генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» по персоналу и общим вопросам и Ирек Зиннуров - президент СК ВВС «Синтез», двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по водному поло.

Участникам мастер-класса были показаны ролики о выступлениях великого спортсмена на Олимпийских играх 1992 и 1996 годов, после чего сам Александр Попов в бассейне поделился с ними необходимыми лайфхаками и знаниями. По итогам мини-турнира были определены победители и призеры, которые получили памятные подарки, медали и дипломы из рук почётных гостей.