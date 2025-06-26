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На главную ТИ-Спорт 26 июня 2025 12:13

Александр Платунов покинул УНИКС

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Александр Платунов покинул УНИКС
Фото: социальные сети БК УНИКС

Атакующий защитник УНИКСа Александр Платунов покинул казанскую команду по истечении срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба «бело-зеленых».

Платунов выступал за УНИКС с лета 2024 года, куда перешел из «Пармы». Он отыграл 22 матча за казанский клуб в Единой лиге ВТБ, где в среднем проводил на площадке 11:04 минуты, набирал 1,9 очка, совершал 0,5 подбора и отдавал 1,4 передачи.

Напомним, УНИКС завершил регулярный чемпионат лиги ВТБ сезона 2024/25 на третьем месте в таблице. В 1/4 команда Велимира Перасовича победила «Автодор» (3-0), а в полуфинале проиграла ЦСКА (0-4). В серии за третье место казанцы одолели «Локомотив-Кубань» (3-1).

#БК Уникс #спорт #баскетбол #единая лига втб
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