Панкратов-Чёрный, Судзиловская и Варлей приедут на закрытие Казанского кинофестиваля

В XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино примут участие известные российские актеры. В их числе – Александр Панкратов-Чёрный, Олеся Судзиловская, Наталья Варлей и другие.

Варлей проведет творческую встречу с поклонниками, а на премьере своего фильма «Приключение маленького Бахи» к зрителям выйдет Александр Галибин, известный по таким работам, как «Мастер и Маргарита», «Сестренка», рассказали на пресс-конференции «Татар-информа».

Фото: © Салават Камалетдинов

Основой фестиваля станет конкурсная программа, которая традиционно включила 50 работ — по десять в каждой из номинаций: полнометражные и короткометражные игровые фильмы, а также полные и короткие документальные метры, национальный конкурс.

Председатель отборочной комиссии Нина Кочеляева заметила, что основными лейтмотивами всех работ стали темы этнического и религиозного характера. Также современных режиссеров волнуют темы семьи, дружбы, сосуществования людей в мире и согласии, добрососедства разных народов. По ее словам, в этом году отборочной комиссией отсеивались киноленты, в которых пропагандируются веронетерпимость и призыв к военным действиям.

Среди тенденций в национальном кинематографе, Кочеляева назвала копродукцию с другими кинематографическами странами. «Такой подход благотворно сказывается на развитии регионального кинематографа и дает возможность его выхода на международную площадку», — подчеркнула она.

Фото: © Салават Камалетдинов

В конкурсную программу вошли копродукционные продукты Татарстана с Казахстаном («Тарлана»), Татарстана с Таджикистаном («Дядя Миша»), и Татарстана с Вьетнамом («Коридор воспоминаний»).

Председателем судейской комиссии стал заслуженный деятель искусств России и народный артист России Владимир Хотиненко, а ряды членов жюри пополнили видные деятели из области кино из Алжира, Казахстана, ОАЭ, Ирана, Египта, Турции, Индии, России.

Внеконкурсная программа предложит 50 картин со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья, рассказала исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова. Традиционно, на фестивале будут представлены фильмы из программ «Россия — Исламский мир» и «Тюркский мир». Первая ставит целью представить многообразие культур стран, входящих в данную группу, а вторая — объединить в себе выдающиеся образцы кинематографии тюркоязычных народов. В этом году включена программа, приуроченная к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Фото: © Рамиль Гали

К юбилеям режиссеров Андрея Тарковского и Владимира Мотыля в рамках фестиваля будут представлены их ретроспективы, а к круглой дате известного аниматора Вячеслава Котеночкина в детскую программу включено несколько его работ. Украшением детской подборки также станут отреставрированные узбекские и казахские мультфильмы.

Каждый год во внеконкурсную программу включаются казанские премьеры. В этом году зритель увидит не только трейлеры или отрывки из предстоящих премьер, но и полноценные фильмы. Здесь же свои сериалы презентует ТНВ.

Айтуганова подчеркнула, что кроме кинопоказов и конкурсной программы, Казанский международный фестиваль мусульманского кино делает акцент на деловой площадке.

Конкурсная и внеконкурсная программы фестиваля пройдут в стенах нового кинотеатра «Синема 5».

В этом году фестиваль подключил еще несколько городских площадок, где развернется параллельная программа. Деловая площадка традиционно состоится в стенах Казанского института культуры, а кино-концертные программы – в Национальной библиотеке РТ и во внутреннем дворике Нацмузея РТ. Первая будет посвящена памяти Рената Ибрагимова, вторая приурочена к 100-летию джаза в России.

Кроме того, показы некоторых фильмов, вошедших во внеконкурсную программу, приуроченную 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, пройдут в Галерее современного искусства. Вся детская программа будет представлена в Детском центре «Экият».

Фото: © Салават Камалетдинов

Ожидается, что открытие фестиваля, как и в прошлом году, пройдет в Казанской ратуше, а официальное закрытие – в КРК «Пирамида».