Александр Панин: Общественные пространства заставляют отрываться от гаджетов

Сразу семь татарстанских городов стали победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Новые общественные пространства и инфраструктура появятся в Агрызе, Зеленодольске, Чистополе, Арске, Менделеевске, Иннополисе и Свияжске.

Векторы формирования и развития комфортной городской среды обсудили и на Восточном Экономическом Форуме, который завершился 6 сентября во Владивостоке. О роли проекта в развитии городов и регионов рассказал директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М.В. Ломоносова, член Общественного Совета Минстроя России Александр Панин.

По его словам, преображая городскую среду, можно достичь сразу двух целей: и жителей сохранять, и развивать экономику. Концентрация неравнодушных людей — причина возникновения новых проектов и идей.

«Город становится миграционно-привлекательным – "местные" не спешат его покидать, а другие наоборот приезжают за комфортом, развлечениями, услугами. Общественные пространства заставляют "отрываться от телевизоров и гаджетов", выходить на улицу, заниматься спортом и просто ходить», – прокомментировал Панин порталу «Муниципалитеты.рф».

Он также добавил, что комфортная городская среда стимулирует развитие малого и среднего бизнеса и позволяет снизить отток молодежи.

Большая часть проектов-победителей Татарстана – парки и набережные. По мнению Панина, многие малые города сегодня могут успешно конкурировать с парковыми зонами Москвы и Санкт-Петербурга.

«Во время работы над заявкой команда муниципалитета взаимодействует с лучшими архитектурными бюро и экспертами. Таким образом, муниципалитет получает новые навыки, компетенции и связи. Впоследствии команда, проделавшая большую работу, сможет на практике применять новые подходы формирования проектов развития города. В масштабах небольшого муниципалитета проекты ФКГС имеют колоссальный социально-экономический эффект. У нас появляется возможность открыть людям доступ к воде, обустроить уютные природные уголки или подчеркнуть исторический контекст места. А на новых общественных пространствах появляются новые виды бизнеса, растет количество потребителей», – отмечает директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатулина.

Одним из наиболее успешных примеров формирования и развития городской среды по мнению Института развития городов Татарстана стал парк на реке Кондурче в Нурлате. После победы во Всероссийском конкурсе здесь появился пляж со всеми необходимыми сервисами, чтобы проводить время у воды с комфортом целый день. Русло реки изменили и очистили. Появились новая инфраструктура для пляжного отдыха, проведения событий, занятий спортом, конный манеж от нурлатского конного завода, зоны барбекю с беседками и детская площадка. Почти сразу рядом с парком появилось сразу несколько точек проката инвентаря и точек продаж.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по поручению Президента России с 2018 года. В 2024 году за объекты благоустройства проголосовало более 17 млн человек, а за все время — порядка 40 млн людей.