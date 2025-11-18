Александр Овечкин заявил, что хотел бы играть за «Динамо» после НХЛ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился планами на ближайшее будущее, отметив свое стремление завершить карьеру игрой за московское «Динамо». Несмотря на то, что его профессиональный путь остается насыщенным, Овечкин подчеркнул, что продолжает наслаждаться хоккеем и получает огромное удовольствие от каждой проведенной на льду минуты.

В интервью подкасту Hockey Lifers знаменитый хоккеист объяснил свое решение желанием сохранить эмоциональную связь с клубом, в котором начинался его спортивный путь. Вместе с тем он честно признал риск травмы:

«Однажды ты можешь получить серьезную травму, поэтому нужно ловить кайф от игры здесь и сейчас. Что касается моего желания выступать за «Динамо», возможно, удастся провести пару матчей. Посмотрим. Кстати, мои дети уже сейчас требуют, чтобы я заканчивал карьеру», – отметил форвард «столичных».

Напомним, что Александр Овечкин является выпускником академии московского «Динамо», где начал свою карьеру до переезда в Северную Америку в 2005 году. Нынешний сезон НХЛ показал, что легендарный форвард сохраняет высокую продуктивность даже в возрасте 40 лет, набрав 14 (5+9) очков в первых 18 матчах регулярного первенства. Хотя дальнейшая судьба контракта пока неизвестна, болельщики надеются увидеть звезду российского хоккея на площадке своего родного клуба хотя бы ненадолго перед прощанием со спортом.