Александр Овечкин забросил за 0,1 секунды до конца матча и приблизился к рекорду Гретцки

Фото: nhl.com

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 25-ю шайбу в нынешнем сезоне в матче с «Флорида Пантерз» (6:3).

Теперь россиянин вошел в топ-10 в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов в 39-летнем возрасте, заняв девятое место. На восьмой строчке – Джо Ньювендайк с 26 шайбами. А лидирует по этому показателю в истории НХЛ Горди Хоу – у него 39 заброшенных шайб в 39-летнем возрасте.

Таким образом, до «вечного рекорда» Уэйна Гретцки Александру Овечкину осталось забросить 16 шайб. У канадца 894 шайбы за карьеру в НХЛ. На счету российского нападающего 878 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.