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На главную ТИ-Спорт 2 апреля 2025 09:51

Александр Овечкин забросил свою 891-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата НХЛ

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Александр Овечкин забросил свою 891-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата НХЛ
Фото: nhl.com

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Бостона» (4:3).

Таким образом, к этому часу на счету россиянина 891 шайба в играх регулярного чемпионата НХЛ.

До повторения рекорда Гретцки Овечкину остается забросить три шайбы. Чтобы установить новый рекорд – четыре гола.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона 2024/25 завершается 18 апреля. «Вашингтону» до начала плей-офф предстоит провести еще восемь матчей.

#НХЛ #Александр Овечкин
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