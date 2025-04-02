Александр Овечкин забросил свою 891-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата НХЛ

Фото: nhl.com

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Бостона» (4:3).

Таким образом, к этому часу на счету россиянина 891 шайба в играх регулярного чемпионата НХЛ.

До повторения рекорда Гретцки Овечкину остается забросить три шайбы. Чтобы установить новый рекорд – четыре гола.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона 2024/25 завершается 18 апреля. «Вашингтону» до начала плей-офф предстоит провести еще восемь матчей.