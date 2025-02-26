Александр Овечкин забросил очередную шайбу и обновил новый рекорд

Фото: nhl.com

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вновь отметился заброшенной шайбой в матче с «Калгари» (1:3) и обновил собственный рекорд по количеству сезонов с 30 и более голами в НХЛ.

Сейчас в активе россиянина уже 19-й сезон с подобными показателями. Только в сезоне-2020/2021, который был сокращен из-за пандемии коронавируса, Александр не смог забросить 30 шайб. Тогда регулярный чемпионат для него закончился с 24 голами в активе.

Что касается «вечного рекорда» Уэйна Гретцки (894 шайбы), то теперь российскому нападающему осталось забросить еще 11 шайб, чтобы повторить его, и 12 – чтобы побить. На счету Александра Овечкина 883 гола.