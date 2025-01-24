Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 19 шайб

Фото: NHL.com

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин минувшей ночью забросил свою 875-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. «Столичные» со счетом 3:0 обыграли «Сиэтл».

Александр Овечкин поучаствовал в третьем голе своей команды, забив в пустые ворота на 57-й минуте.

Сейчас отставание российского форварда от рекорда Гретцки составляет 19 шайб, а до его преодоления – 20 голов.

После 47 матчей «Вашингтон Кэпиталз» располагается на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции.