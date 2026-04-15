Александр Овечкин после матча с «Коламбусом»: «Надеюсь, это не последняя моя игра»

Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по окончании матча с «Коламбусом» (2:1) в разговоре с пресс-службой клуба прокомментировал свой возможный отъезд из Северной Америки в Россию по окончании этого сезона.

«Сезон окончен. Это важный момент для молодых парней в нашей команде. Нужно играть и бороться до самого конца. Мы пытались выиграть и завершить сезон на мажорной ноте. Надеюсь, это не последняя моя игра. Посмотрим… Всё зависит от нас. Я благодарю за поддержку наших фанатов, которые приехали сюда и делились с нами своими эмоциями. Сейчас я собираюсь вернуться домой и увидеться с семьей», – сказал Овечкин.

Действующий контракт нападающего с «Вашингтоном» истекает по окончании этого сезона.