Александр Овечкин отказался от участия в ЛГБТ*-акции на матче НХЛ

Фото: washingtoncaps.com

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не стал участвовать в клубной акции в поддержку ЛГБТ*, которая прошла во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Флориды». Об этом сообщает ТАСС.

Встреча состоялась в ночь на 18 января по московскому времени и завершилась победой «Флориды» со счетом 5:2. В рамках акции хоккеисты «Вашингтона» вышли на лед с клюшками, на крюки которых была намотана изолента радужных цветов. Овечкин при этом использовал обычную клюшку без символики.

Российскому нападающему 40 лет, он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки. На данный момент в его активе 917 заброшенных шайб. В 2018 году Овечкин вместе с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли.

*движение признано экстремистским и запрещено в РФ